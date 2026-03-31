Uşak yerel yönetiminde deprem etkisi yaratan rüşvet ve organize suç operasyonunda yargı süreci yeni bir boyuta evrildi. Tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kritik karar neticesinde Yalım’ın tüm mal varlığına el konulmasına hükmedildi.

Karar doğrultusunda, mülkiyeti Başkan Yalım’a ait olan şirketlerin yönetim yetkisi devralınarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesine aktarıldı. Bu gelişme, belediye tarihindeki en kapsamlı hukuki süreçlerden biri olarak kayıtlara geçerken, şirketlerin faaliyetlerinin bundan böyle kayyum denetiminde sürdürüleceği bildirildi.

Ne olmuştu?

Sürecin fitili, Uşak Belediyesi içerisinde yapılandığı iddia edilen rüşvet çarkına yönelik başlatılan operasyonla ateşlenmişti. Önceki günlerde Ankara'da bir otel odasında yoğun güvenlik önlemleri altında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen ve aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 13 şüpheli, savcılık sorgularının ardından "tutuklama" istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Yapılan hukuki değerlendirme ve sunulan deliller neticesinde, Sulh Ceza Hakimliği aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da yer aldığı 9 kişinin cezaevine gönderilmesine karar verdi. Soruşturma dosyasında Başkan Yalım’a yöneltilen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddiası dikkat çekerken, diğer şüphelilerin ise söz konusu yapıya üye olmak suçlamasıyla yargılandığı belirtildi.

Belediye yönetimindeki üst düzey isimler mercek altında

Operasyonun kapsamı sadece başkanlık makamıyla sınırlı kalmadı; belediyenin karar mekanizmasında yer alan kritik isimler de tutuklama dalgasından nasibini aldı. Mahkemenin tutuklama kararı verdiği isimler arasında Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Muhasebe ve Finans Müdürü Hüseyin Yaman ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz gibi kurumun omurgasını oluşturan bürokratlar yer alıyor. Dosyadaki delillerin niteliği ve suçlamaların ciddiyeti göz önüne alındığında, yargılamanın belediye içindeki diğer birimlere de sirayet edebileceği öngörülüyor. Öte yandan, şüpheliler listesinde bulunan Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı getirildi.