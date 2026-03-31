Son Mühür- Steve Bannon, yaptığı açıklamalarla yeniden uluslararası gündemin merkezine oturdu. Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Bannon, Yair’in ABD’den sınır dışı edilerek İran’a gönderilmesi gerektiğini savundu.

Miami’de yaşayan Yair Netanyahu’yu hedef alan Bannon, “Neredeler? Hemen geri yollayın, üniforma giydirin ve ilk dalgada yer alsın” sözleriyle tartışmanın fitilini ateşledi.

Netanyahu’nun oğulları savaşta görev almadı

İsrail kamuoyunda da zaman zaman eleştirilen bir konuya değinen Bannon, Netanyahu’nun oğullarının savaş sürecinde aktif görev almamasını gündeme taşıdı.

Yair Netanyahu’nun özellikle sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık tartışmaların odağında yer aldığı bilinirken, kardeşi Avner Netanyahu’nun ise daha düşük profilli bir yaşam sürmesi dikkat çekiyor.

Barron Trump da hedefte: “O da gönderilsin”

Bannon’un çıkışı yalnızca Netanyahu ailesiyle sınırlı kalmadı. ABD’de açılan DraftBarronTrump adlı internet sitesinde, Barron Trump için de benzer çağrılar yapıldığı ortaya çıktı.

Sitede yayımlanan içeriklerde, Barron Trump’ın cesaretine vurgu yapılarak İran’a gönderilmesi gerektiği ifade edildi.

ABD’de 18-25 yaş arası erkekler için askerlik kaydı zorunlu olsa da ülke, 1973 yılından bu yana zorunlu askerlik sistemini uygulamıyor.

“Arap ülkeleriyle İran’a müdahale edelim”

Bannon’un açıklamalarının en dikkat çeken bölümlerinden biri de İran’a yönelik stratejik önerileri oldu.

ABD’nin bölgedeki Arap ülkeleriyle iş birliği yapması gerektiğini savunan Bannon, İran’ın kritik noktalarından biri olan Hark Adası’nı hedef gösterdi.

“Arapları kullanalım. Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer bölge ordularıyla Hark Adası’nı hedef alalım” diyen Bannon, Katar ve Suudi Arabistan’daki liderlerin de sürece dahil edilmesini önerdi.

Hark Adası neden kritik?

Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının kalbi olarak biliniyor. Ülkenin petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde 90’ı bu ada üzerinden gerçekleştirilirken, en büyük alıcı konumunda ise Çin bulunuyor. Bu nedenle ada, olası bir askeri senaryoda stratejik öneme sahip hedefler arasında gösteriliyor.