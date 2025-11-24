Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te işletmeci Ural Kaspar ile evlendi. Çift, ilişkilerini inişli çıkışlı bir süreçten geçirerek resmiyete döktü. Kaspar, İstanbul'un Suadiye semtinde The Rua Suadiye restoranının sahibi olarak tanınıyor.

Kaspar, gastronomi sektöründe faaliyet gösteriyor ve sosyal medyada @uralkaspar hesabı üzerinden paylaşımlar yapıyor. Evlilik sonrası kızları Sora doğdu ancak son dönemde boşanma iddiaları gündeme geldi. İddialar, çiftin ilişkisinde krizler yaşandığını öne sürüyor.

Ural Kaspar Nereli Kaç Yaşında

Ural Kaspar'ın nereli olduğu konusunda kesin bilgi mevcut değil. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yaşadığı ve iş hayatını burada sürdürdüğü biliniyor. Sosyal medya paylaşımları, Türkiye kökenli bir profil çiziyor.

Yaşına dair resmi açıklama yapılmadı. Bazı kaynaklar, 30'lu yaşlarda olduğunu tahmin ediyor. İrem Helvacıoğlu'nun 34 yaşında olması, bu tahmini destekliyor. Kaspar, özel hayatını gizli tutmayı tercih ediyor.

Ural Kaspar Ne İş Yapıyor

Ural Kaspar, restoran işletmeciliği yapıyor. The Rua Suadiye adlı mekanı, Suadiye'de modern mutfak ve ambiyansıyla dikkat çekiyor. İşletme, brunch ve kokteyl etkinlikleriyle popüler hale geldi.

Kaspar, markalaşma stratejileri uyguluyor. Sosyal medyada 5 binden fazla takipçisi var ve paylaşımları, işletmesinin tanıtımını sağlıyor. Gastronomi sektöründe deneyimli bir isim olarak tanınıyor.

Ural Kaspar Boşanma İddiası

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, 15 Ekim 2025'te kızları Sora'yı kucakladı. Bir ay sonra boşanma iddiaları ortaya atıldı. İddialar, evlilikte krizler ve mesafeli tavırlar nedeniyle anlaşmalı ayrılık kararı alındığını belirtiyor.

Çift, henüz iddialara yanıt vermedi. Bazı kaynaklar, haberin asılsız olduğunu ifade ediyor. Helvacıoğlu'nun son kazası sonrası Kaspar'ın sosyal medyada yaptığı açıklama, aile travmasını yansıtıyor. Durum, resmiyet kazanmadı.

Ural Kaspar, İrem Helvacıoğlu ile ilişkisi öncesi iş dünyasında sessiz bir profil çiziyordu. Evlilik, onu magazin gündemine taşıdı. The Rua Suadiye, İstanbul'un sosyal mekanları arasında yer aldı. Çiftin barışma süreci, ağustos ayında sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla duyuruldu.

Kaspar'ın işletmecilik anlayışı, müşteri odaklı hizmete dayanıyor. Mekan, genç kitle ve influencer'lar tarafından tercih ediliyor. Boşanma iddiaları, sosyal medyada geniş tartışma yarattı. Çiftin geleceği, resmi açıklamalara bağlı kalıyor.

İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerle tanındı. Kaspar ile tanışması, restoranda gerçekleşti. Evlilik töreni, 80 kişiyle sınırlı tutuldu. Kızları Sora'nın doğumu, mutluluk getirdi ancak iddialar gölge düşürdü.

Kaspar, sosyal medyada iş ve aile anlarını dengeliyor. Takipçileri, paylaşımlarını ilgiyle izliyor. Boşanma söylentileri, çiftin mahremiyetini koruma çabasını öne çıkarıyor. Gelecekte yeni gelişmeler bekleniyor.