Oriana Correia Gomes, 24 yaşında bir model olarak tanınıyor. İspanya'nın Almería kentinde doğdu ancak Portekiz vatandaşı. Ailesi Gine-Bissau kökenli ve bu çok kültürlü arka planı, kariyerinde uluslararası boyut katıyor. Bertuğ Yıldırım ile ilişkisi, eski sevgilisi Ala Tokel'den ayrıldıktan sonra başladı.

Oriana Correia Gomes Kökeni ve Aile Yapısı

Oriana Correia Gomes, İspanya'nın güneyindeki Almería'da dünyaya geldi. Portekiz uyruklu olarak büyüdü ve ailesinin Batı Afrika'dan Gine-Bissau'ya uzanan kökleri var. Bu çeşitlilik, sosyal medya paylaşımlarında kültürel unsurları öne çıkarıyor. Aile geçmişi, Avrupa ve Afrika bağlantılarını birleştiriyor. Gomes, Portekiz ve İspanya'da eğitim aldı. Bu ortam, modellik kariyerine erken yaşta adım atmasını sağladı. Bertuğ Yıldırım ile ilişkisi, bu uluslararası profili Türkiye'ye taşıdı.

Oriana Correia Gomes Modellik Kariyeri

Gomes, Miss Universe Spain yarışmasında finalist olarak adını duyurdu. Bu başarı, moda sektöründe podyum ve kampanya fırsatlarını artırdı. Sosyal medyada binlerce takipçisi var ve içerikleri profesyonel çekimlerden oluşuyor.

Miss World Spain'de de boy gösterdi. Hayvan hakları projelerine katılıyor ve farkındalık çalışmaları yapıyor. Kariyeri, Bertuğ Yıldırım ile evlilik teklifi sonrası daha fazla ilgi çekti.

Bertuğ Yıldırım ile İlişki Detayları

Bertuğ Yıldırım, Gomes ile bir süredir birlikteydi. Evlilik teklifi, Gomes'in doğum gününe denk geldi ve teknede pasta kesme anıyla kaydedildi. Çift, sosyal medyada anılarını paylaştı ve olumlu yorumlar aldı.

İlişki, Yıldırım'ın kariyerine paralel ilerliyor. Başakşehir forması giyen futbolcu, Gomes'in desteğiyle motivasyon kazanıyor. Düğün planları henüz açıklanmadı ancak çift, kültürel birleşmeyi kutlamayı düşünüyor. Bu aşk, spor ve moda dünyalarını birleştirdi.