Yemek ne kadar iyi pişirilirse pişirilsin, bazen son dokunuş eksik kalabiliyor. İşte tam o noktada soslar devreye giriyor. Profesyonel mutfaklarda yıllardır kullanılan bazı tarifler artık ev mutfaklarında da sık sık deneniyor. Üstelik birçok şefe göre iyi hazırlanmış bir sos, yemeğin önüne bile geçebiliyor.

Beşamel sos hâlâ zirvedeki yerini koruyor

Fransız mutfağının klasiklerinden biri olan beşamel sos, özellikle fırın yemeklerinde ilk sıralarda yer alıyor. Tereyağı ve unun kavrulmasıyla hazırlanan meyane üzerine süt eklenerek yapılan bu sos, kıvamıyla dikkat çekiyor. İçine eklenen muskat rendesi ise aromayı daha belirgin hale getiriyor. Şefler, içine kaşar ya da gravyer peyniri eklenen versiyonunun “Mornay Sos” olarak farklı bir lecraya taşındığını söylüyor.

Et yemeklerinde derin tat arayanların tercihi

Espagnole sos ise özellikle kırmızı et yemeklerinde öne çıkıyor. Havuç, soğan ve kereviz gibi sebzelerin tereyağında çevrilmesiyle başlayan tarif, et suyuyla birleşince yoğun bir aromaya dönüşüyor. Dikkat çeken bir diğer nokta da bu sosun demi-glace gibi dünyaca ünlü başka sosların temelini oluşturması.

Chimichurri ve teriyaki mutfaklarda daha sık görülüyor

Özellikle ızgara tariflerinde chimichurri sosun adı daha fazla duyuluyor. Maydanoz, sarımsak, sirke ve zeytinyağıyla hazırlanan bu sos, taze yapısıyla ağır yemekleri dengeleyen bir tat sunuyor.

Asya mutfağının güçlü temsilcilerinden teriyaki sos da tatlı-tuzlu dengesi nedeniyle sık tercih ediliyor. Şefler, özellikle tavuk ve balık marinasyonlarında bu sosun parlak bir görünüm oluşturduğunu belirtiyor.

Balık ve tavuk yemeklerinde tereyağlı dokunuş

Fransız mutfağının dikkat çeken soslarından beurre blanc, özellikle balık yemeklerinde kullanılıyor. Beyaz şarap, sirke ve tereyağının birleşimiyle oluşan sosun en önemli noktası ise düşük ısıda hazırlanması.

Şeflere göre ateşin fazla açılması sosun kesilmesine yol açabiliyor. Bu nedenle sabır isteyen tariflerden biri olarak gösteriliyor.

Tava sosu ve domatesli tarifler yeniden gündemde

Et pişirilen tavada kalan parçaların değerlendirilmesiyle hazırlanan “pan sauce”, son yıllarda sosyal medyada da sık konuşulan tariflerden biri oldu. Tavaya eklenen et suyu veya şarap, dipteki aromaları ortaya çıkarıyor. Son aşamada eklenen tereyağı ise sosu daha parlak hale getiriyor.

Domates bazlı uzun pişen soslar da popülerliğini koruyor. Özellikle düşük ateşte uzun süre kaynatılan tariflerin daha yoğun aroma verdiği belirtiliyor.

Salatalarda bile sos farkı hissediliyor

Şeflerin sık verdiği önerilerden biri de vinaigrette sosun doğru oranlarla hazırlanması. Üç ölçü yağ ve bir ölçü asit dengesiyle yapılan bu tarif, yalnızca salatalarda değil sebze yemeklerinde de kullanılıyor.

Hardalın bağlayıcı etkisi sayesinde sosun daha homojen bir kıvam aldığı ifade ediliyor.

Dünya mutfaklarından gelen tarifler ilgi görüyor

Filipin mutfağının adobo sosu ve İspanya’nın romesco sosu da son dönemde daha fazla kişinin radarına girmiş durumda. Sirke bazlı adobo sos yoğun aromasıyla dikkat çekerken, közlenmiş biber ve bademle hazırlanan romesco sos farklı dokusuyla öne çıkıyor.