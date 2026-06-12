Sınav dönemlerinde öğrencilerin sıkça kafa yorduğu konulardan biri bütünleme sınavı şartları oluyor. Final sınavına katılmayan öğrencilerin bütünlemeye girip giremeyeceği, finalleri kaçıran gençlerin öncelikli gündem maddesi haline geldi. Ancak bu durumla ilgili tek ve net bir kural bulunmuyor. Uygulama tamamen üniversitelerin kendi işleyişine bırakılıyor. Öğrenciler mağduriyet yaşamamak için "Finale girmeyen büte girebilir mi?", "Üniversite bütünleme kuralları neler?" diyerek durumlarını netleştirmek istiyor. İşte üniversitelerin sınav yönetmeliklerine dair tüm ayrıntılar.

FİNALE GİRMEYEN BÜTE GİREBİLİR Mİ?

Final sınavına girmeyen bir öğrencinin bütünleme sınavına katılıp katılamayacağı, tamamen eğitim gördüğü üniversitenin mevzuatına bağlı. Bu konuda tüm üniversiteler için geçerli ortak bir kural yok. Uygulama okuldan okula farklılık gösteriyor. Bazı üniversiteler final sınavına girmeyen öğrencileri doğrudan başarısız sayıp bütünleme hakkı tanımazken, bazı kurumlar öğrencilere doğrudan büte girme şansı veriyor.

FİNAL SINAVINA GİRMEYEN ÖĞRENCİ NE YAPMALI?

Kendi durumunu netleştirmek isteyen öğrencilerin, doğrudan üniversitesinin öğrenci işleri biriminden bilgi alması gerekiyor. Fakülte sekreterlikleri de bu konuda öğrencilere yönlendirme yapıyor. Her bölümün ve üniversitenin uygulama esasları farklı olduğu için, kesin cevap sadece kurumun kendi resmi sınav yönetmeliğinde yer alıyor.

BÜTÜNLEME SINAVI HAKKI KİMLERE VERİLİR?

Özetle "Finale girmeyen büte girebilir mi?" sorusuna kesin olarak evet ya da hayır demek mümkün değil. Bu durum tamamen kurumların akademik kararlarına göre şekilleniyor. Öğrencilerin sınav haftasında herhangi bir hak kaybı veya mağduriyet yaşamaması için kayıtlı oldukları üniversitenin eğitim ve sınav yönetmeliğini dikkatle okuması gerekiyor.