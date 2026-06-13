İzmir hafta sonuna öyle bir havayla girdi ki tam bahsedillen ‘İzmir havası’ oldu. Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkarken merkez ve 30 ilçesinin tamamında gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte meteorlojinin 13 Haziran 2026 tarihli hava tahmini listesi....

13 Haziran Cumartesi İzmir hava durumu listesi

İzmir Merkez: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (21°C / 29°C)

Aliağa: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (21°C / 29°C)

Balçova: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (19°C / 29°C)

Bayındır: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (15°C / 32°C)

Bayraklı: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (20°C / 30°C)

Bergama: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (19°C / 29°C)

Beydağ: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (16°C / 31°C)

Bornova: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (20°C / 29°C)

Bozdağ Kayak M.: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (12°C / 18°C)

Buca: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (19°C / 28°C)

Çeşme: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (20°C / 27°C)

Çiğli: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (18°C / 28°C)

Dikili: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (19°C / 31°C)

Foça: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (20°C / 28°C)

Gaziemir: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (18°C / 28°C)

Güzelbahçe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (19°C / 27°C)

Karabağlar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (21°C / 27°C)

Karaburun: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (20°C / 28°C)

Karşıyaka: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (19°C / 30°C)

Kemalpaşa: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (15°C / 30°C)

Kınık: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (19°C / 31°C)

Kiraz: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (16°C / 31°C)

Menderes: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (16°C / 28°C)

Menemen: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (19°C / 29°C)

Narlıdere: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (20°C / 27°C)

Ödemiş: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (17°C / 31°C)

Seferihisar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (21°C / 27°C)

Selçuk: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (18°C / 28°C)

Tire: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (16°C / 32°C)

Torbalı: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (18°C / 30°C)

Urla: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (21°C / 26°C)