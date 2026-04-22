Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinde görev yapan işçiyi yakından ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerin görüşmeleri bu hafta başladı.

İZSU ve İZDOĞA'nın ardından İZULAŞ için de taraflar masaya oturdu. Görüşmelerde işveren tarafından Büyükşehir bürokratları katılırken, işçi tarafından ise Türk- İş'e bağlı Belediye İş Sendikası temsil etti.

Yaklaşık 850 işçiyi kapsayan TİS görüşmesinde ilk teklif işveren tarafından geldi. Belediye tarafından yüzde 16,38 zam oranı sunulurken, sendika verilen teklifi yetersiz bularak kabul etmedi.

İZULAŞ bünyesinde görev yapan işçilerin çoğunluğu otobüs şoföründen oluşurken, ayrıca BİSİM hizmetleri gibi diğer alanlarda çalışan personeller de bulunuyor.

İZSU'da da işler değişmedi

İZSU'da ise zam teklifi değişmedi. İşveren masaya yüzde 16,38 zam oranı ile oturdu. Belediye İş Sendikası sunulan bu teklifi İZSU çalışanları adına kabul etmedi. İZSU'nun ikinci TİS görüşmesi ise önümüzdeki hafta olacağı öğrenildi.

Ya uzlaşma yolu ya da arabulucu

Öte yandan TİS görüşmeleri 27 Nisan'da sona ereceği belirtilirken, bu tarihe kadar uzlaşma sağlanması önemli etken olduğu ifade edildi. Uzlaşma olmaması halinde ise süreç arabulucuya taşınacak.