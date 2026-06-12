Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Haziran tarihli tahminlerine göre Trakya, Akdeniz'in iç bölgeleri, İç Anadolu'nun güneybatı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar, Çanakkale kıyıları ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Öte yandan günün ilk saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesinin etkili olması bekleniyor.

İzmir'e 'aşırı sıcak' uyarısı 12 Haziran 2026

12 Haziran 2026 Cuma günü İzmir genelinde hava genellikle güneşli ve nem oranı %40 civarında seyredecek. Rüzgarın saatte 3 ila 4 kilometre hızla hafifçe esmesi beklense de, kent genelinde sıcaklıklar bunaltıcı seviyelere ulaşıyor. İl genelinde ortalama gündüz sıcaklığı 32 derece olarak ölçülürken, İzmir'in bazı ilçelerinde ise termometrelerin 35 dereceyi aşacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının 17 ile 18 derece arasında seyredeceği İzmir'de, özellikle öğlen saatlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle dışarı çıkmanın tehlikeli olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde mecbur kalmadıkça açık havada bulunulmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

İzmir ilçeleri hava durumu 12 Haziran 2026

Aliağa: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 33 derece.

Balçova: Parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 31 dereceye ulaşacak.

Bayındır: Sıcak hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 36 derece olacak.

Bayraklı: Parçalı ve az bulutlu gökyüzüyle sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak.

Bergama: Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 36 derece olacak.

Beydağ: Sıcak hava hakim olacak, termometreler 35 dereceyi gösterecek.

Bornova: Parçalı ve az bulutlu hava altında sıcaklık 36 dereceye ulaşacak.

Buca: Parçalı ve az bulutlu bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 33 derece olacak.

Çeşme: Parçalı ve az bulutlu hava görülecek, sıcaklık 29 derece seviyesinde kalacak.

Çiğli: Parçalı ve az bulutlu gökyüzüyle sıcaklık 33 derece olacak.

Dikili: Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 32 derece.

Foça: Parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek, sıcaklık 30 derece olacak.

Gaziemir: Parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken sıcaklık 36 dereceye ulaşacak.

Güzelbahçe: Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor, sıcaklık 31 derece olacak.

Karabağlar: Parçalı ve az bulutlu bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Karaburun: Parçalı ve az bulutlu hava görülecek, sıcaklık 31 derece olacak.

Karşıyaka: Parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürürken sıcaklık 36 dereceye çıkacak.

Kemalpaşa: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 36 derece olacak.

Kınık: Sıcak ve bunaltıcı hava bekleniyor, sıcaklık 35 dereceye ulaşacak.

Kiraz: Sıcak hava etkisini sürdürecek, termometreler 36 dereceyi gösterecek.

Konak: Parçalı ve az bulutlu hava altında sıcaklık 31 derece olacak.

Menderes: Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 36 dereceye ulaşacak.

Menemen: Parçalı ve az bulutlu hava görülecek, en yüksek sıcaklık 36 derece olacak.

Narlıdere: Parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 31 derece seviyesinde seyredecek.

Ödemiş: Parçalı ve az bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 36 derece olacak.

Seferihisar: Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor, sıcaklık 31 derece olacak.

Selçuk: Parçalı ve az bulutlu gökyüzüyle sıcaklık 31 dereceye ulaşacak.

Tire: Sıcak hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 36 derece olacak.

Torbalı: Parçalı ve az bulutlu hava görülecek, sıcaklık 36 derece olacak.

Urla: Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 32 derece olacak.