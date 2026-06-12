SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından açıklanan kararname, İzmir yargısında adeta deprem etkisi yarattı. Yayınlanan yeni listeye göre İzmir Adliyesinin yönetim kadrosunda köklü bir revizyona gidildi. En dikkat çekici değişim ise İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliği makamında yaşandı. Mevcut başsavcıvekillerinin tamamına yakını başka görevlere veya ilçelere atanırken, yerlerine yeni isimler getirildi.

Tamamına Yakını Gitti

Yönetim Kadrosu Sil BaştanYapılan atamalara göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Ömer Doğruöz, Aydoğan Sansak, Mehmet Alyaprak, Orhan Biçicioğlu ve Mehmet Akif Dönertaş başta olmak üzere, tecrübeli birçok başsavcıvekili Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı ve İzmir BAM gibi farklı görevlere kaydırıldı. Ayrıca başsavcıvekillerinden Tuncay Çelik Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına, Necati Kayaközü ise Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.Bu isimlerden boşalan İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliği koltuklarına ise Özden Yusuf Kılınç, Metin Tokel, Kuddusi Sönmez, Hakan Tidin, Miraç Anıl Keklikçi, Zeynep Gülhan Sarıca, Mehmet Yaşar Göynük ve HSK Kurul Başmüfettişi Mehmet Duran Yılmaz getirildi.

İşte İzmir Adliyesinde Yaşanan Bu Dev Rotasyonun Tam Listesi:

İzmir Cumhuriyet Savcılığı Görevine Atananlar Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev

Abdullatif YÜKSEL İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İzmir Cumhuriyet Savcılığı Durmuş Akif ÖZBEK İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı İzzettin NAMAL İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Arif SOUKSU Aydın Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Bünyamin ÖZEN İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Mehmet DİKEN Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekili İzmir Cumhuriyet Savcılığı Bülent YILDIZ İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İzmir Cumhuriyet Savcılığı Necla AVCI GİRİTLİ İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Özlem EĞRİDERE İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Alicenk DÜZGÜN Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili İzmir Cumhuriyet Savcılığı Veli SAN İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Ömer Faruk YURDAGÜL İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Mehmet DEMİREL İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Yıldırım ÖZGÜR İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Mesut CİHANGİR İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Faruk SEVER İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Sıddık AYDIN İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Erhan YILDIRIM İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Tuncay ALPER Denizli Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Mehmet Ali ERBİL Manisa Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Nevzat BULUT Muğla Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Cem Ali ÇİFTÇİ İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet SavcılığıYunus Abdullah TOKGÖZ İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Beşir ASLAN Muğla Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Mehmet Akif TANRITANIR İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Tayyar ADANUR Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İzmir Cumhuriyet Savcılığı Tunay PULÇA İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Murat ORAN Aydın Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Muhammet TOPALOĞLU İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Emrah YALDIZKAYA Aydın Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı İsmail GÜNGÖR Torbalı Cumhuriyet Başsavcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Günay GÜNER Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Dr. Kadir ÇAKMAK Aydın Cumhuriyet Başsavcı Vekili İzmir Cumhuriyet Savcılığı Ertun ERGÜN İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İzmir Cumhuriyet Savcılığı Musa AKKURT Denizli Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Habip Ekrem TEKER Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Yasef Tuna ÇETİN Turgutlu Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Ümit USLU Bergama Cumhuriyet Başsavcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Fatma TOP Çorlu Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Hüseyin Oğuz ASLAN Manisa Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Mehmet ŞAHİN Balıkesir Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Korhan SERT İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Umur Yiğit İŞ Denizli Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Hüseyin DEMİR Biga Cumhuriyet Başsavcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Ömer Faruk AKSÜNGER Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İzmir Cumhuriyet Savcılığı Celal ERKMEN Aydın Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Ertürk YILDIZ Aydın Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Mehmet Emin TASLAK Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Hilal GÜLTEKİN ÖZKALE Akçakale Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Mustafa DAĞLI Niğde Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Furkan ÖZTÜRK Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı İzmir Cumhuriyet SavcılığıEmrah AĞIR Fethiye Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Esra AKIN Gaziantep Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Burak Menderes KASAPOĞLU Tatvan Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Uğur BENGİ Fethiye Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Ömer ÇIRPAN Ankara Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Ahmet Fatih ERDOĞAN Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Gamze KAFALI YILMAZ Fethiye Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Erencan YILMAZ Fethiye Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Hüseyin ÇOLAK Torbalı Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Umut DİNÇER Çine Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı İsmail YILDIZLI Osmaniye Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Muhammed Cihat ÇETKİN Antalya Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Muhammed Furkan KAYA Yargıtay Tetkik Hâkimi İzmir Cumhuriyet Savcılığı Nurullah BEKİROĞULLARI Menemen Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Ertuğrul ÖZKALE Akçakale Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Ferhat Ogün ŞENOCAK Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Ahmet Cem KAPUCUOĞLU Muş Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Pınar Melisa AĞIR Fethiye Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı Mahmut Hamza ÇİFTCİ Sındırgı Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı 2. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Savcılığına Atananlar Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev Bahadır SAKAOĞLU İzmir Cumhuriyet Savcısı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı Halil SEZGİN Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı Mehmet Akif DÖNERTAŞ İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı Erol ÇELİK Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı Bülent KIRLANGIÇ İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı Saner GÜL İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı Erdem IŞIK Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekili İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı Kamuran KAYA İzmir Hakimi İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet SavcılığıKemal GÜVENİŞ İzmir Cumhuriyet Savcısı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı Ulaş KAVAK İzmir Cumhuriyet Savcısı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı 3. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Atananlar Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev Özden Yusuf KILINÇ İzmir Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Mehmet Duran YILMAZ Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Başmüfettişi İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Metin TOKEL İzmir Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Kuddusi SÖNMEZ Manisa Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Hakan TİDİN Manisa Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Miraç Anıl KEKLİKÇİ İzmir Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Zeynep Gülhan SARICA İzmir Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Mehmet Yaşar GÖYNÜK İzmir Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği 4. İzmir Savcılık Görevlerinden Başka İl veya Makamlara Atananlar Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev Ömer DOĞRUÖZ İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı Dr. Vehbi Kadri KAMER İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Manisa Cumhuriyet Savcılığı İsa TADIK İzmir Cumhuriyet Savcısı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği Tahsin KOTAN İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Manisa Cumhuriyet Savcılığı Aydoğan SANSAK İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı Azmi USTAOĞLU İzmir Cumhuriyet Savcısı Sakarya Cumhuriyet Savcılığı İlhami BAŞKURT İzmir Cumhuriyet Savcısı Düzce Cumhuriyet Savcılığı Sertaç KAPLAN İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı Mehmet ALYAPRAK İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı Taner TEMÜR İzmir Cumhuriyet Savcısı Gebze Cumhuriyet Savcılığı Hasan Onur DİNÇ İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı Oktay TABUR İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Erzurum Cumhuriyet Savcılığı Mücahit Abdullah AYTAÇ İzmir Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı Ahmet ÇAMOĞLU İzmir Cumhuriyet Savcısı Düzce Cumhuriyet SavcılığıOrhan BİÇİCİOĞLU İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı Mustafa ÜMİT İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı Serdar AKAN İzmir Cumhuriyet Savcısı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği Tolga UZER İzmir Cumhuriyet Savcısı Erzurum Cumhuriyet Savcılığı Burhan TEZCAN İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Manisa Cumhuriyet Savcılığı Firdes ELMAAL İzmir Cumhuriyet Savcısı Bursa Cumhuriyet Savcılığı Tuncay ÇELİK İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı Necati KAYAKÖZÜ İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Dr. Abdullah KÖŞŞEKOĞLU İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Aydın Cumhuriyet Savcılığı Hüseyin GENERAL İzmir Cumhuriyet Savcılığı Düzce Cumhuriyet Savcılığı Mehmet SİN İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Manisa Cumhuriyet Savcılığı İhsan TÜRKOĞLU İzmir Cumhuriyet Savcısı Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Sait Fırat ODABAŞI İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı Hüseyin MUHTAR İzmir Cumhuriyet Savcısı Aksaray Cumhuriyet Savcılığı Kamil Buğra KAHRAMAN İzmir Cumhuriyet Savcısı İskenderun Cumhuriyet Savcılığı Merve Sultan KANDEMİR İzmir Cumhuriyet Savcısı Bitlis Hâkimliği Fazıl KANDEMİR İzmir Cumhuriyet Savcısı Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı Mücahit DEMİR İzmir Cumhuriyet Savcısı Bursa Cumhuriyet Savcılığı Anıl TOKGÖZ İzmir Cumhuriyet Savcısı Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Erkut ÖZÇELİK İzmir Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Kutlug Kaan BİLGE İzmir Cumhuriyet Savcısı Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih ORTAÇAY İzmir Cumhuriyet Savcısı İnegöl Cumhuriyet Savcılığı