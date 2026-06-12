A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası macerasına Kuzey Amerika'da merhaba diyecek. D Grubu'nun ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya gelecek olan millilerin maçı Kanada'da oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye'de pazar sabahının erken saatlerine denk gelince, vatandaşlar saat farkını merak etti. Peki, Türkiye'de sabah saat 7 iken Amerika'da saat kaç? Kanada'da saat kaç? İşte Türkiye ile Kuzey Amerika ülkeleri arasındaki saat farkı...

AVUSTRALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım'ın gruptaki ilk karşılaşması 14 Haziran Pazar günü oynanacak. Kanada'da gerçekleşecek olan bu kritik mücadele, Türkiye saati ile sabah tam 07.00'de başlayacak. Taraftarları pazar sabahı erkenden ekran başına kilitleyecek olan Avustralya - Türkiye maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

KANADA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ SAAT FARKI NE KADAR?

Türkiye kalıcı olarak UTC+3 saat dilimini kullanırken, Kuzey Amerika kıtası devasa yüzölçümü nedeniyle tek bir saat dilimi kullanmıyor. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sınırları içinde doğudan batıya doğru gidildikçe saatler değişiyor. Kanada'nın en doğusu ile en batısı arasında tam 4.5 saatlik bir zaman farkı bulunuyor. Yaz döneminde bölge ülkelerinin yaz saati (DST) uygulamasına geçmesiyle Türkiye ile aralarındaki zaman farkı bir saat kısalıyor. Türkiye saatiyle pazar sabahı 07.00'de oynanacak maç sırasında, Kanada'nın maça ev sahipliği yapacak batı yakasında takvimler henüz cumartesi akşamını ve saat 21.00'i gösteriyor olacak.

TÜRKİYE'DE SABAH SAAT 7 İKEN AMERİKA'DA SAAT KAÇ?

Amerika Birleşik Devletleri de tıpkı Kanada gibi altı farklı saat dilimine ayrılıyor. Türkiye'de pazar sabahı saat 07.00 iken, ABD'nin farklı bölgelerindeki güncel saatler bulunduğunuz eyalete göre şu şekilde hesaplanıyor:

Doğu Saati (New York, Miami, Washington DC): 00.00 (Aynı günün gecesi, 7 saat geri)

Merkez Saati (Chicago, Houston, New Orleans): 23.00 (Bir önceki gün, 8 saat geri)

Dağ Saati (Denver, Salt Lake City): 22.00 (Bir önceki gün, 9 saat geri)

Pasifik Saati (Los Angeles, San Francisco, Las Vegas): 21.00 (Bir önceki gün, 10 saat geri)

Alaska Saati (Anchorage): 20.00 (Bir önceki gün, 11 saat geri)

Hawaii Saati (Honolulu): 18.00 (Bir önceki gün, 13 saat geri - Hawaii yaz saati kullanmaz)