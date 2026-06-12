Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda başkan Yiğit Tusder oldu. Kuşaktan kuşağa Karşıyakalı olan, taraftarların ve camianın bağrına bastığı Tusder, başkan olur olmaz ilk günde faaliyete başladı. Kongredeki söylemleriyle dikkat çeken genç başkan; dayanışma, birlik ve beraberlik mesajlarıyla ayakta alkışlandı. Karşıyaka taraftarlar derneği başkanı Okan Kırmacı ile geçmiş dönem başkanlık yapan Aygün Cicibaş, her zaman Tusder’in yanında yer alacağını ifade etti. Uzun yıllar sonra Karşıyaka kongresi ilk kez sakin bir şekilde geçerken üyelerin kenetlenip Karşıyaka marşlarına eşlik etmesi camia büyükleri tarafından takdir edildi. Genç başkan kolları sıvadı ve harekete geçerek ilk gününde çalışmalara başladı.

“Kaf-Kaf, basketbolda sponsorluğa yakın”

Çiçeği burnunda yeni başkan Yiğit Tusder ve kurmayları basketbol şubeyi, tekrardan ayağa kaldırmak için düğmeye bastı. Basketbolda borçları kapatarak hak ettiği yere taşımak isteyen başkan Tusder’in sponsor ve yatırımcı arayışı devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Karşıyaka basketbolun sponsorluk anlaşması için bugün imzalaması bekleniyor. Yeni yönetimde yer alan Karşıyakalı bir yöneticinin yer aldığı firmayla anlaşma yapması tahmin ediliyor. Gerekli koşul ve onay alındığında anlaşma sağlanacak. Evelog, Folkart ve Biletix üzerinden gelecek gelirlerin kulübün finansal yapısını ve ekonomik açıdan önemli katkı sunacak. Karşıyaka’da uzun yıllar altyapılarda ve üst yapıda basketbol şubede yöneticilik yapan Yiğit Tusder’in başkanlık dönemindeki çalışmaları camiada büyük heyecan yarattı. Karşıyaka Spor Kulübü'nün Başkanı Yiğit Tusder ve yönetimi kulübün kurucusu Zühtü Işıl ve Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın kabrini ziyaret edecek. Pazartesi günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında şube yönetimleri ve görev alacak isimler açıklanacak.

“İlker Ergüllü’den öz eleştiri geldi”

Edinilen bilgilere göre eski başkanlardan İlker Ergüllü, özeleştiride bulunarak Vernon Carey’in ödenmesi gereken parayı ödeyeceğini iletti. Taraftarların tepkisini toplayan Ergüllü, bu durumu düzeltmek istiyor. Carey, dosyası çözülürse yeşil-kırmzılıların üzerinden önemli bir ekonomik yük kalkacak. Kulüp kaynaklarına göre Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı ile İlker Ergüllü’nün görüşmesinden sonra başkan Türkoğlu, borçların 4’e bölüneceğini belirtti. Kongredeki dayanışma mesajlarına kulak veren Ergüllü’nün bu konuda hassasiyet içerisinde olması bekleniyor.

“Folkart ve diğer sponsorlardan destek”

İzmir temsilcisine, sponsor destekleri ve yatırım geldikçe Folkart grubunun daha büyük destek vermesi bekleniyor. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda Folkart grubunun ismi yer alıyor. Mesut Sancak ile Yiğit Tusder, önümüzdeki günlerde bir araya gelerek gelecek sezon için görüşmelerde bulunacak. Kulis bilgilere göre; Karşıyaka Spor Kulübü’nün geçmiş dönemlerinde başkanlık yapan Turgay Büyükkarcı’nın ise yeni başkana ve yeni yönetime her zaman destek vereceği söylenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise telefondan arayarak genç başkanı tebrik etti.

“Cem Zeren’in basketbola desteği devam edecek”

Kaf-Kaf’ın yeni gözdesi Berat Şahin, dört büyük takımların transfer listesinde yer alırken genç oyuncunun transferiyle kulüp yönetimine can suyu olması bekleniyor. Karşıyaka futbol şube başkanı Fatih Bilgilier yönetimi, kendi öz kaynaklarına dönerek 2.Lig'e çıkmak istiyor. Başkan adayları arasında yer alan Cem Zeren’in ise listeden son anda çıkarılma nedeni imza yetkisini almamasından kaynaklandığı iddia edildi. Zeren, basketbol şubeye destek vermek istediğini belirtirken yine körfez ülkelerinden uluslararası yatırımcı bulmak istiyor. Hesap uzmanı olan Zeren’in ulusal ve uluslararası sigorta şirketleriyle iyi olan ilişkilerinden dolayı camianın büyükleri teşvik edersen Cem Zeren’in önemli rolde bulunması bekleniyor.