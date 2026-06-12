Genişletilen takım sayısı ve yepyeni formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkan FIFA Dünya Kupası, bu yıl sadece sahada oynanan futbolla değil, eşine az rastlanır organizasyon yapısıyla da tarihe geçiyor. Farklı kıtaları birleştiren fikstürüyle tüm dünyayı televizyon başına kilitleyen turnuvada, maç takvimi ve ev sahibi şehirler yakından takip ediliyor. Taraftarlar "Dünya Kupası hangi ülkede oynanıyor?", "Dünya Kupası ev sahipleri kimler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

DÜNYA KUPASI HANGİ ÜLKEDE OYNANIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası, tek bir ülkenin sınırlarına bağlı kalmıyor. Turnuva; ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenleniyor. Tarihte ilk defa üç ülke birden Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Futbol tutkunlarının dört gözle beklediği turnuva, 11 Haziran'da tarihinde resmi olarak başladı. Milyonları ekrana kilitleyecek olan açılış karşılaşması ise Meksika ile Güney Afrika arasında oynanıyor. FIFA'nın hayata geçirdiği yeni format sayesinde turnuvada çok daha fazla ülke mücadele etme şansı buldu. Takım sayısının artmasıyla birlikte organizasyon, futbolseverlere maç sayısının daha yoğun olduğu, uzun soluklu bir futbol şöleni sunacak.