SON MÜHÜR/ Cumhur Erkek-Yargı dünyasının merakla beklediği Hakimler ve Savıcılar Kurulu kararnamesi, İzmir Adliyesi ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde (BAM) kelimenin tam anlamıyla deprem etkisi yarattı. Yayınlanan liste, sadece sıradan bir nöbet değişimi olmadığını, İzmir yargı yönetiminin sil baştan dizayn edildiğini ortaya koydu. Kararnamenin İzmir açısından en dikkat çekici yönü ise adliyede 'güç odağı' haline gelmiş ve yerinden kıpırdatılamaz denilen isimlerin tasfiye edilmesi oldu.
Başsavcıvekillerinin Tamamına Yakını Değişti
İzmir Adliye Sarayı'nda uzun yıllardır görev yapan, çok kritik soruşturmalara yön veren ve yargı camiasında 'asla yeri değişmez' gözüyle bakılan birçok başsavcıvekili ve kıdemli hakim-savcı, bu kararnameyle il dışına ya da tenzili rütbe olarak yorumlanabilecek ilçelere gönderildi. Başsavcıvekilliği makamında oturan ekibin neredeyse tamamının tek kalemde tasfiye edilmesi adliye koridorlarında şok etkisi yarattı. Yıllardır adliyenin hafızasını ve yönetimini elinde tutan bu isimlerin Karşıyaka gibi çevre ilçelere 'düz savcı' olarak atanması veya Anadolu’nun farklı illerine gönderilmesi, HSK’nın İzmir adli yönetiminde yepyeni bir sayfa açmak istediğini net bir şekilde gösterdi.
BAM ve Adliye Yönetimi Sil Baştan
Değişim sadece adliyeyle sınırlı kalmadı; İzmir Bölge Adliye Mahkemesindeki (BAM) dengeler de altüst oldu. Bir taraftan yıllardır İzmir’de kök salmış isimler adliyeden uzaklaştırılırken, diğer taraftan taşradan ve çevre illerden çok sayıda yeni dinamik isim İzmir kadrosuna dahil edildi. Yönetim kademelerindeki bu radikal operasyon, İzmir Adliyesindeki mevcut güç dengelerini tamamen sıfırladı.
İŞTE GİDEN VE YERLERİNE GELEN İSİMLER
Durmuş Akif ÖZBEK, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
İzzettin NAMAL, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Metin Cemal BAĞATUR, İzmir Ticaret Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Ömer DOĞRUÖZ, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı
Abdullatif YÜKSEL, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Ali ÇELİK, İzmir Hâkimi, Menderes Hâkimliği
İsa TADIK, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Aydoğan SANSAK, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı
Hasan ÇETİNKAYA, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
Özden Yusuf KILINÇ, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
Bünyamin ÖZEN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Bülent YILDIZ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Sertaç KAPLAN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı
Hasan ÇAKICI, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı, İzmir Hâkimliği
Necla AVCI GİRİTLİ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Bahadır SAKAOĞLU, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Özlem EĞRİDERE, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Namık Kemal YAŞAR, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Hâkimliği
Tarık TUNA, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı
Hatice ÇALIŞ KOPARAL, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
Mehmet ALYAPRAK, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı
Murat GÜVEN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Hâkimliği
Veli SAN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Ömer Faruk YURDAGÜL, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Mehmet DEMİREL, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Yıldırım ÖZGÜR, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Hasan Onur DİNÇ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı
Deniz ÇİMEN AKYILDIZ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Hâkimliği
Mesut CİHANGİR, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Güler ÖZER DEMİREL, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı, İzmir Hâkimliği
Faruk SEVER, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Sıddık AYDIN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Erhan YILDIRIM, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Halil SEZGİN, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Ali ACAR, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Hüseyin ÇELEBİ, Karşıyaka Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Cengiz ATAŞ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Hâkimliği
Ahmet ÇAMOĞLU, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Düzce Cumhuriyet Savcılığı
Hüseyin ULUÇAY, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
Cem Ali ÇİFTÇİ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Defne BÜLBÜL, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Hâkimliği
Orhan BİÇİCİOĞLU, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı
Mustafa ÜMİT, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı
Kadir AYKAÇ, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
Gökberk SUNAL, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
Mehmet Akif DÖNERTAŞ, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Yunus Abdullah TOKGÖZ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Serdar AKAN, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Özcan YAVAŞ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
Mehmet Akif TANRITANIR, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Ali Deniz TANRIVERDİ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
Bülent KIRLANGIÇ, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Soner GÜL, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Neşe KİRTİL, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
Metin TOKEL, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
Erdem IŞIK, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Murat SOPACI, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Kamuran KAYA, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Kemal GÜVENİŞ, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Tuncay ÇELİK, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı
Tunay PULÇA, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Recep Sinan YURTTUTAN, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Ulaş KAVAK, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Mehmet UYAR, İzmir Hâkimi, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Dr.Özlem BAL BEKTAŞ, Menderes Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Yusuf ZAR, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Esra Çiğdem GÖRMÜŞ, Karşıyaka Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Tuğçe KILIÇ, İzmir Hâkimi, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Ülkü ÇOBAN, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Muhammet TOPALOĞLU. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Dr.Battal ŞENER, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
İsmail GÜNGÖR, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Sümeyye Tuba USLU, Bergama Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Seçil ÖZDEMİR, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
İhsan TÜRKOĞLU, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
Nurdan ÖZKAN, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Sait Fırat ODABAŞI, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı
Burhan NALBANT, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Eda ERTAŞ, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Ertun ERGÜN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Miraç Anıl KEKLİKÇİ, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
Gülcan ONBAŞI YAŞAR, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Gökhan OĞURLU, İzmir Hâkimi, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Ümit USLU, Bergama Cumhuriyet Başsavcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Korhan SERT, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Said ÖZDEMİR, İzmir Hâkimi, Karşıyaka Hâkimliği
Osman BODUR, Menderes Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Müge ÖZAYITGU ÜK, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Emrah Duygu DÖNMEZ, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Göksel KASIRGA, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Burhan AKBİBER, Bergama Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Rüveyda ÖZDEMİR KALKAN, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Mustafa Burak ÇALIŞKAN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
Zeynep Gülhan SARICA, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
Semih SEZER, İzmir Hâkimi, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Emrah Barış GÖNEN, İzmir Hâkimi, Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Dilek TOYGAN, Menderes Hâkimi, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Anıl TOKGÖZ, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
Kürşad BAYRAKCI, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Mihraç AKBAŞ, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Senem CAN, Kınık Hâkimi, Bergama Hâkimliği
Necibe ÖZGÜR, Karşıyaka Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Oğuzhan YILMAZ, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Umut KOCABAŞ, Bergama Cumhuriyet Savcısı, Menemen Cumhuriyet Savcılığı
Nurullah BEKİROĞULLARI, Menemen Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Hüseyin ÇOLAK, Torbalı Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Halis Egemen TÜRK, Urla Cumhuriyet Savcısı, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı
GİDENLER
Deniz ERDENİZ, İzmir Hâkimi, Uşak Hâkimliği
Ali Naki CEYLAN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı, Bursa Hâkimliği
Dr. Vehbi Kadri KAMER, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Manisa Cumhuriyet Savcılığı
Tahsin KOTAN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Manisa Cumhuriyet Savcılığı
Azmi USTAOĞLU, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Sakarya Cumhuriyet Savcılığı
İlhami BAŞKURT, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Düzce Cumhuriyet Savcılığı
Hülya GÜL, İzmir Hâkimi, Zonguldak Hâkimliği
Taner TEMÜR, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Gebze Cumhuriyet Savcılığı
Ercan İÇMEN, Tekirdağ Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Defne Bahar DÖLEK, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı
Oktay TABUR, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Erzurum Cumhuriyet Savcılığı
Fatma DAVRAN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Mücahit Abdullah AYTAÇ, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Mersin Cumhuriyet Savcılığı
Erkan ÖZKAYA, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Uşak Hâkimliği
Tülün AKBEY, İzmir Hâkimi, Denizli Hâkimliği
Hacı Hüseyin DAŞDEMİR, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
Tolga UZER, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Erzurum Cumhuriyet Savcılığı
Burhan TEZCAN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Manisa Cumhuriyet Savcılığı
Saffet Murat KASAPOĞLU, Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
Melek ÇINAR, Karşıyaka Hâkimi, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Cüneyt ÇETİN, Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Bursa Hâkimliği
Firdes ELMAAL, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Bursa Cumhuriyet Savcılığı
Necati KAYAKÖZÜ, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
Dr.Abdullah KÖŞŞEKOĞLU, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Aydın Cumhuriyet Savcılığı
Mehmet SİN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Manisa Cumhuriyet Savcılığı
Meltem Sultan GÜNERİ, İzmir Hâkimi, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Yeşim CAN, İzmir Hâkimi, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Hakan HANÇER, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Aydın Cumhuriyet Savcılığı
Dr.Kadir ÇAKMAK, Aydın Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Kadir ERDOĞAN, Dikili Hâkimi, Gediz Hâkimliği
Sibel BAŞARAN, Aliağa Hâkimi, Ankara Hâkimliği
Medine RÜZGAR, İzmir Hâkimi, Antalya Hâkimliği
Hüseyin MUHTAR, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Aksaray Cumhuriyet Savcılığı
Serkan BAŞARAN, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
Hüseyin KAÇAR, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı
Mustafa ŞEN, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı
Cihan ALABAY, İzmir Hâkimi, Kahramanmaraş Hâkimliği
Merve Sultan KANDEMİR, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Bitlis Hâkimliği
Kamil Buğra KAHRAMAN, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İskenderun Cumhuriyet Savcılığı
Fazıl KANDEMİR, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı
Serap KAHRAMAN, İzmir Hâkimi, İskenderun Hâkimliği
Mücahit DEMİR, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Bursa Cumhuriyet Savcılığı
Gürkan SÖZEN, Tire Cumhuriyet Savcısı, Iğdır Cumhuriyet Savcılığı
Mustafa Murat BAYTEKİN, İzmir Hâkimi, Diyarbakır Hâkimliği
Gökhan CEYLAN, İzmir Hâkimi, Ankara Hâkimliği
İsmail ŞAHVERDİOĞLU, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Bursa Cumhuriyet Savcılığı
Uğur KAYA, Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı, Mersin Cumhuriyet Savcılığı
Erkut ÖZÇELİK, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
Nihan BAYTEKİN, İzmir Hâkimi, Diyarbakır Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
Ceyda BOZDAĞ, Foça Hâkimi, Tekirdağ Hâkimliği
Mehmet Eren IŞIK, İzmir Hâkimi, Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Tuğba ŞİMŞEK Karaburun Hâkimi, Adana Hâkimliği
Aslı TABUR Karşıyaka Hâkimi, Erzurum Hâkimliği
Fatih ORTAÇAY, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı
Abdullah DİNÇ, Kınık Cumhuriyet Savcısı, Hatay Cumhuriyet Savcılığı
Müberra AKSOY BAKIRCI, Menemen Hâkimi, Tarsus Hâkimliği
Tugay ÇOBAS, Ödemiş Hâkimi, Posof Hâkimliği
Fatma SORULMAZ, Aliağa Hâkimi, Bor Hâkimliği
Osman Sercan SORULMAZ, Aliağa Cumhuriyet Savcısı, Bor Cumhuriyet Savcılığı
Suphiye Gülden BOZ, İzmir Hâkimi, İskenderun Hâkimliği
Seda ALİHOCAGİL, Çeşme Hâkimi, Artova Hâkimliği
Dilara KUMARTAŞLI, Urla Hâkimi, Göynük Hâkimliği
Burak ÖZKAN, Seferihisar Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
Mahmud Sami BOZ, İzmir Hâkimi, İskenderun Hâkimliği
Mercan PEK AKBAŞ, Ödemiş Hâkimi, İstanbul Hâkimliği
Sevnur MUTLU, Çeşme Hâkimi, Çivril Hâkimliği
Alper YILMAZ Ödemiş Cumhuriyet Savcısı, Akkuş Cumhuriyet Savcılığı
Cansu VARLIK TÜRK Urla Hâkimi Seferihisar Hâkimliği
Sedat YILMAZ, İzmir Hâkimi, İstanbul Anadolu Hâkimliği
Yunus Emre MUTLU, Çeşme Hâkimi, Çivril Hâkimliği
Osman Hakan KAPLAN, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı, Şemdinli Cumhuriyet Savcılığı
İhsan Doğukan METE, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı, Boyabat Cumhuriyet Savcılığı
Mercan PEK AKBAŞ, Ödemiş Hâkimi, İstanbul Hâkimliği
Aslıhan ARSLAN METE, Ödemiş Hâkimi, Boyabat Hâkimliği
İzzet ÖZBEY, Bergama Hâkimi, Türkoğlu Hâkimliği
Banu ÇELENK CİVAN, Tire Hâkimi, Hopa Hâkimliği
Cuma PARLAK, İzmir Hâkimi, Lice Hâkimliği
Kutluhan FINDIK, Aliağa Cumhuriyet Savcısı, Dereli Cumhuriyet Savcılığı
Ayşe Hande SEZER, Aliağa Hâkimi, Lice Hâkimliği
Nur Banu ESER, Bergama Hâkimi, Yığılca Hâkimliği
Ayşe Betül KAYA ÖZTÜRK, Foça Hâkimi, Kızılcahamam Hâkimliği
Neslihan HALICI PARLAK, İzmir Hâkimi, Lice Hâkimliği
Ceyhun CİVAN, Tire Cumhuriyet Savcısı, Hopa Cumhuriyet Savcılığı
Arzu Gül GÜNEŞ, Çeşme Cumhuriyet Savcısı, Simav Cumhuriyet Savcılığı
Büşra ERTÜRK SÖZEN, Tire Cumhuriyet Savcısı, Iğdır Cumhuriyet Savcılığı
Muhammed Zahid UĞURLU, Tire Cumhuriyet Savcısı, Yozgat Cumhuriyet Savcılığı
Rümeysa SARILI, Urla Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Hâkimliği
Mustafa Oğuzhan AÇIKKOL, Menemen Hâkimi, Mucur Hâkimliği
Furkan YAKAR, Aliağa Cumhuriyet Savcısı, Enez Cumhuriyet Savcılığı
Yunus Emre CİĞER, Dikili Cumhuriyet Savcısı, Şefaatli Cumhuriyet Savcılığı
Sevban AYTEN, Dikili Cumhuriyet Savcısı, Çekerek Cumhuriyet Savcılığı
Bilge DOĞANER, Menemen Cumhuriyet Savcısı, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
Ramazan BEKTAŞ, Bayındır Hâkimi, Bozova Hâkimliği
Esin ENEZ, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Ferman YARDIMCI, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Ferhat Ogün ŞENOCAK, Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Seydi ÇETİN, Seferihisar Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Engin GÜNTİN, Menemen Hâkimi, Urla Hâkimliği
GELENLER
Mücahit KAYAROĞLU, Gebze Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Arif SOUKSU, Aydın Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Sıddıka ASRAV, Balıkesir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Mehmet DİKEN, Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Hüseyin KAYIKCI, Muğla Cumhuriyet Savcısı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Arzu CANİKOĞLU TEZKOL, Çanakkale Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Alicenk DÜZGÜN, Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Rüksan ERBİL, Manisa Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Tuncay ALPER, Denizli Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Mehmet Ali ERBİL, Manisa Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Nevzat BULUT, Muğla Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Ayten ATALAYIN ERTÜRK, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
Pürzan KARAHAN, Manisa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Volkan KAVUKÇU, Manisa Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Erol ÇELİK, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Mehmet Duran YILMAZ, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Başmüfettişi, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
Ayşenur ARICAN, İstanbul Anadolu Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Yavuz ARICAN, İstanbul Anadolu Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Beşir ASLAN, Muğla Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Erhan DOĞAN, Kocaeli Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Metin BİLGİLİ, Adana Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Sibel ÇETİN, Kocaeli Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Özer ÇİLOĞLU, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Tayyar ADANUR, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Önder Kürşad MUTLU, Aydın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir Hâkimliği
Regaip UYAN, Manisa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Hüseyin GENERAL, Düzce Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Mustafa ALYÖRÜK. Isparta Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Asu SEZER, Muğla Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Murat ORAN, Aydın Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Emrah YALDIZKAYA, Aydın Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Gülşen YÜCEL PEKÖZ, Sakarya Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Günay GÜNER, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Kuddusi SÖNMEZ, Manisa Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
Demet UYAN, Manisa Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Hakan TİDİN, Manisa Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
Habip Ekrem TEKER, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Nihal ARKAN, Aydın Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Rümeysa ERDEN, Van Hâkimi, Menemen Hâkimliği
Yasef Tuna ÇETİN, Turgutlu Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Mihriban ÇAM, Diyarbakır Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Cansu ÖZBEK TEKER, Küçükçekmece Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Fatma TOP, Çorlu Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Ramazan AYDIN, Alanya Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Hüseyin Oğuz ASLAN, Manisa Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Aysel BÜYÜKTAŞ ÇETİN, Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir Hâkimliği
Mehmet ŞAHİN, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Umur Yiğit İŞ, Denizli Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Hüseyin DEMİR, Biga Cumhuriyet Başsavcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Çiğdem Hatun KORGA, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, Karşıyaka Hâkimliği
Ömer Faruk AKSÜNGER, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Buket ÇÖMLEKOĞLU AKSÜNGER, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Hâkimliği
Celal ERKMEN, Aydın Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Ertürk YILDIZ, Aydın Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Mehmet Emin TASLAK, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Burcu Gizem AYDOĞDU, İstanbul Hâkimi, Bergama Hâkimliği
Hilal GÜLTEKİN ÖZKALE, Akçakale Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Gonca Duygu ÇAKMAK, Aydın Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Gülşah ER ÖZARSLAN, Manisa Hâkimi, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Furkan ÖZTÜRK, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Azime SARIBAŞ, İstanbul Anadolu, Hâkimi İzmir Hâkimliği
Yasir YAŞAR, Elazığ Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Emrah AĞIR, Fethiye Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Mehmet Ömer AĞBABA, Gaziantep Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Müjgan BÜLBÜL, Ordu Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Ayşenur ÖZTÜRK, Kuşadası Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Hakan TÜRKAN, Suruç Cumhuriyet Savcısı, Tire Cumhuriyet Savcılığı
Fatma ŞEN, Sürmene Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Birsen ŞİMŞEK, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Esra AKIN, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Ersan SÖNMEZ, Alanya Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Burak Menderes KASAPOĞLU, Tatvan Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Uğur BENGİ, Fethiye Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Ayhan BOYRAZ, Şanlıurfa Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Müjgan Mehtap YILDIZ, Gaziosmanpaşa Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Onur GÜMÜŞ, Çankırı Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Emine TOKER, Hatay Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Zehra Nur GÜLTEKİN, Muğla Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Saffet Merve BAŞBEKLEYEN, Sarıkaya Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Betül Melike GENÇTÜRK, İstanbul Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Oğuz Can SERTKAYA, Bursa Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Aslı BOZKURT ÇİFTCİ, Beypazarı Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Medine TÜRKAN, Suruç Hâkimi, Tire Hâkimliği
İhsan ULUTAŞ, Hozat Hâkimi, Karaburun Hâkimliği
Muzaffer SARITAŞ, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı, Tire Cumhuriyet Savcılığ
Gamze SARI, Lice Cumhuriyet Savcısı, Kemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı
Burak Can SAYDAM, Ceylânpınar Hâkimi, Kiraz Hâkimliği
Fatma Deniz ÖZEL KÜÇÜK, Gerze Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Mert AŞKAROĞLU, Başkale Cumhuriyet Savcısı, Menemen Cumhuriyet Savcılığı
Mahmut Hamza ÇİFTCİ, Sındırgı Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Pınar Melisa AĞIR, Fethiye Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Hasan TOPSAKAL, Kars Cumhuriyet Savcısı, Dikili Cumhuriyet Savcılığı
Muhammed Taha AKKALE, Iğdır Cumhuriyet Savcısı, Dikili Cumhuriyet Savcılığı
Ahmet Cem KAPUCUOĞLU, Muş Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
İbrahim Halil ÇAYAN, Nizip Cumhuriyet Savcısı, Aliağa Cumhuriyet Savcılığı
Berna COŞKUN, Hatay Hâkimi, Karşıyaka Hâkimliği
Özel BAĞATUR, Hazro Cumhuriyet Savcısı, Çeşme Cumhuriyet Savcılığı
Halime GÖKALP ÜNSAL, Saruhanlı Hâkimi, Ödemiş Hâkimliği
Arife UYAR, Kadirli Hâkimi, Menemen Hâkimliği
İsa Mert YILDIRIM, Bismil Hâkimi, Urla Hâkimliği
Mert TATAROĞLU, İstanbul Cumhuriyet Savcısı, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı
Recep TÜRKMEN, Kurtalan Cumhuriyet Savcısı, Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı
Feyza Buse YILDIZ, Niksar Hâkimi, Dikili Hâkimliği
İsmail YILDIZLI, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Volkan YENİ, Dursunbey Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Hatice ÖZTORUN ARSLAN, Tatvan Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Furkan SOYLU, Mutki Hâkimi, Urla Hâkimliği
Anıl HIZAL, Diyarbakır Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Ertuğrul ÖZKALE, Akçakale Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Sefa Burak ÖZEN, Zile Cumhuriyet Savcısı, Tire Cumhuriyet Savcılığı
Esengül GÖNENDİ EVREN, Kadınhanı Hâkimi, Ödemiş Hâkimliği
Havva KILIÇ SAYIN, Bayramiç Hâkimi, Ödemiş Hâkimliği
Akibe KARAHAN, Başkale Hâkimi, Dikili Hâkimliği
Sümeyye İSTİF BAĞCI, İspir Cumhuriyet Savcısı, Urla Cumhuriyet Savcılığı
Saadet Yağmur SERİNER, Hilvan Cumhuriyet Savcısı, Menemen Cumhuriyet Savcılığı
Gülpembe ASLAN BOZLAK, Bayburt Hâkimi, Menemen Hâkimliği
Muhittin DOĞANTÜRK, Eğil Hâkimi, Urla Hâkimliği
Ali SAKİN, Saruhanlı Hâkimi, Çeşme Hâkimliği
Hakan EKMEKÇİ, Sinanpaşa Cumhuriyet Savcısı, Bergama Cumhuriyet Savcılığı
Betül DİNLER DOĞAN, İstanbul Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Muhammed Cihat ÇETKİN, Antalya Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Hüseyin CENGİZ, Sandıklı Hâkimi, Ödemiş Hâkimliği
Serra AYDOĞAN GÖLGE, Bismil Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Erencan YILMAZ, Fethiye Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Aydan ÇALIŞ KUTLU Seydişehir Hâkimi İzmir Hâkimliği
Melih GÖLGE, Bismil Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Murat SEVİM, Aydın Hâkimi, İzmir Hâkimliği
Umut DİNÇER Çine Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Melih GÖLGE Bismil Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Yeliz Kübra KASAPOĞLU Tatvan Hâkimi İzmir Hâkimliği
"Yasa dışı bahis" operasyonu: 44 tutuklama!
"Yasa dışı bahis" operasyonu: 44 tutuklama!
İDARİ YARGIDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
İZMİR İÇİ
Ayten KÜÇÜK VATANSEVER, İzmir İdare Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği
İbrahim AKDAĞ, İzmir Vergi Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği
Mehmet KAPLAN, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliği
Ahmet Erkal KOCADAĞ, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği
Jale KALAY UÇDU, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı
Fatma ALP, İzmir İdare Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği
Tuğba SÜRÜCÜ, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı
Mehmet KARAMAN, İzmir İdare Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı
Ebru GÖÇ, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Vergi Mahkemesi Başkanlığı
Hasan Hüseyin YAPICI, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Başkanlığı
İlke HAZIR ERDOĞDU, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği
Nazan AKGÜN, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Başkanlığı
Hilal ÖCAL, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Başkanlığı
Aydan YİĞİT ÖRÜ, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği
GİDENLER
Leyla KODAKOĞLU, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı, Danıştay Savcılığı
Neşe KURT, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı, Danıştay Savcılığı
Suat ÜLKER, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı
Kaplan ÜLGÜ, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği
Ercan OBUT, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği
Serdar ÇEVİK, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, Antalya Vergi Mahkemesi Başkanlığı
Ülkü KAYA, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği
Fatih KOCABIYIK, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi, Bursa Vergi Mahkemesi Üyeliği
Metin ÖZEN, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi, Van Vergi Mahkemesi Üyeliği
GELENLER
Ersin KÖRPINAR, Denizli Vergi Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği
Ali DORU, Muğla İdare Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği
Mehmet GÖKÇE, Antalya İdare Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı
Fatih ALPHAN, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği
Abdullah DENİZER, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği
Ali ZENGİN, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği
Fatih Alperen GERÇEKER, Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği
Deniz KAVAK, Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyesi, İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliği
Sibel ŞUMAN, Erzurum Vergi Mahkemesi Üyesi, İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliği
Birsen TAMKOÇ İRAK, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği
Fırat KALKAN, Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği
Esen ERGİN, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği
Ergün ÖZCAN Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı
Demet ÖZEL, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği
Büşra ESENDERE, Malatya İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği
İsa ESENDERE, Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği
Kadir ŞİMŞEK, Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği
İmran YAŞAR, Hatay İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği