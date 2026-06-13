SON MÜHÜR/ Cumhur Erkek-Yargı dünyasının merakla beklediği Hakimler ve Savıcılar Kurulu kararnamesi, İzmir Adliyesi ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde (BAM) kelimenin tam anlamıyla deprem etkisi yarattı. Yayınlanan liste, sadece sıradan bir nöbet değişimi olmadığını, İzmir yargı yönetiminin sil baştan dizayn edildiğini ortaya koydu. Kararnamenin İzmir açısından en dikkat çekici yönü ise adliyede 'güç odağı' haline gelmiş ve yerinden kıpırdatılamaz denilen isimlerin tasfiye edilmesi oldu.

Başsavcıvekillerinin Tamamına Yakını Değişti

İzmir Adliye Sarayı'nda uzun yıllardır görev yapan, çok kritik soruşturmalara yön veren ve yargı camiasında 'asla yeri değişmez' gözüyle bakılan birçok başsavcıvekili ve kıdemli hakim-savcı, bu kararnameyle il dışına ya da tenzili rütbe olarak yorumlanabilecek ilçelere gönderildi. Başsavcıvekilliği makamında oturan ekibin neredeyse tamamının tek kalemde tasfiye edilmesi adliye koridorlarında şok etkisi yarattı. Yıllardır adliyenin hafızasını ve yönetimini elinde tutan bu isimlerin Karşıyaka gibi çevre ilçelere 'düz savcı' olarak atanması veya Anadolu’nun farklı illerine gönderilmesi, HSK’nın İzmir adli yönetiminde yepyeni bir sayfa açmak istediğini net bir şekilde gösterdi.

BAM ve Adliye Yönetimi Sil Baştan

Değişim sadece adliyeyle sınırlı kalmadı; İzmir Bölge Adliye Mahkemesindeki (BAM) dengeler de altüst oldu. Bir taraftan yıllardır İzmir’de kök salmış isimler adliyeden uzaklaştırılırken, diğer taraftan taşradan ve çevre illerden çok sayıda yeni dinamik isim İzmir kadrosuna dahil edildi. Yönetim kademelerindeki bu radikal operasyon, İzmir Adliyesindeki mevcut güç dengelerini tamamen sıfırladı.



İŞTE GİDEN VE YERLERİNE GELEN İSİMLER



Durmuş Akif ÖZBEK, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

İzzettin NAMAL, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Metin Cemal BAĞATUR, İzmir Ticaret Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Ömer DOĞRUÖZ, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı

Abdullatif YÜKSEL, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Ali ÇELİK, İzmir Hâkimi, Menderes Hâkimliği

İsa TADIK, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Aydoğan SANSAK, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı

Hasan ÇETİNKAYA, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

Özden Yusuf KILINÇ, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

Bünyamin ÖZEN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Bülent YILDIZ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Sertaç KAPLAN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı

Hasan ÇAKICI, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı, İzmir Hâkimliği

Necla AVCI GİRİTLİ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Bahadır SAKAOĞLU, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı

Özlem EĞRİDERE, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Namık Kemal YAŞAR, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Hâkimliği

Tarık TUNA, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı

Hatice ÇALIŞ KOPARAL, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

Mehmet ALYAPRAK, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı

Murat GÜVEN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Hâkimliği

Veli SAN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Ömer Faruk YURDAGÜL, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Mehmet DEMİREL, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Yıldırım ÖZGÜR, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Hasan Onur DİNÇ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı

Deniz ÇİMEN AKYILDIZ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Hâkimliği

Mesut CİHANGİR, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Güler ÖZER DEMİREL, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı, İzmir Hâkimliği

Faruk SEVER, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Sıddık AYDIN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Erhan YILDIRIM, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Halil SEZGİN, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı

Ali ACAR, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Hüseyin ÇELEBİ, Karşıyaka Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Cengiz ATAŞ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Hâkimliği

Ahmet ÇAMOĞLU, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Düzce Cumhuriyet Savcılığı

Hüseyin ULUÇAY, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

Cem Ali ÇİFTÇİ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Defne BÜLBÜL, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Hâkimliği

Orhan BİÇİCİOĞLU, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı

Mustafa ÜMİT, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı

Kadir AYKAÇ, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

Gökberk SUNAL, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

Mehmet Akif DÖNERTAŞ, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı

Yunus Abdullah TOKGÖZ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Serdar AKAN, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Özcan YAVAŞ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

Mehmet Akif TANRITANIR, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Ali Deniz TANRIVERDİ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

Bülent KIRLANGIÇ, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı

Soner GÜL, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı

Neşe KİRTİL, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

Metin TOKEL, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

Erdem IŞIK, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı

Murat SOPACI, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Kamuran KAYA, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı

Kemal GÜVENİŞ, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı

Tuncay ÇELİK, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı

Tunay PULÇA, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Recep Sinan YURTTUTAN, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Ulaş KAVAK, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı

Mehmet UYAR, İzmir Hâkimi, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

Dr.Özlem BAL BEKTAŞ, Menderes Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Yusuf ZAR, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Esra Çiğdem GÖRMÜŞ, Karşıyaka Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Tuğçe KILIÇ, İzmir Hâkimi, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

Ülkü ÇOBAN, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Muhammet TOPALOĞLU. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Dr.Battal ŞENER, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

İsmail GÜNGÖR, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Sümeyye Tuba USLU, Bergama Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Seçil ÖZDEMİR, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

İhsan TÜRKOĞLU, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

Nurdan ÖZKAN, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Sait Fırat ODABAŞI, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı

Burhan NALBANT, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Eda ERTAŞ, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Ertun ERGÜN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Miraç Anıl KEKLİKÇİ, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

Gülcan ONBAŞI YAŞAR, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Gökhan OĞURLU, İzmir Hâkimi, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

Ümit USLU, Bergama Cumhuriyet Başsavcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Korhan SERT, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Said ÖZDEMİR, İzmir Hâkimi, Karşıyaka Hâkimliği

Osman BODUR, Menderes Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Müge ÖZAYITGU ÜK, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Emrah Duygu DÖNMEZ, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Göksel KASIRGA, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Burhan AKBİBER, Bergama Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

Rüveyda ÖZDEMİR KALKAN, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Mustafa Burak ÇALIŞKAN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

Zeynep Gülhan SARICA, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

Semih SEZER, İzmir Hâkimi, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

Emrah Barış GÖNEN, İzmir Hâkimi, Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

Dilek TOYGAN, Menderes Hâkimi, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

Anıl TOKGÖZ, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

Kürşad BAYRAKCI, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Mihraç AKBAŞ, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Senem CAN, Kınık Hâkimi, Bergama Hâkimliği

Necibe ÖZGÜR, Karşıyaka Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Oğuzhan YILMAZ, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Umut KOCABAŞ, Bergama Cumhuriyet Savcısı, Menemen Cumhuriyet Savcılığı

Nurullah BEKİROĞULLARI, Menemen Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Hüseyin ÇOLAK, Torbalı Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Halis Egemen TÜRK, Urla Cumhuriyet Savcısı, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı

GİDENLER

Deniz ERDENİZ, İzmir Hâkimi, Uşak Hâkimliği

Ali Naki CEYLAN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı, Bursa Hâkimliği

Dr. Vehbi Kadri KAMER, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Manisa Cumhuriyet Savcılığı

Tahsin KOTAN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Manisa Cumhuriyet Savcılığı

Azmi USTAOĞLU, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Sakarya Cumhuriyet Savcılığı

İlhami BAŞKURT, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Düzce Cumhuriyet Savcılığı

Hülya GÜL, İzmir Hâkimi, Zonguldak Hâkimliği

Taner TEMÜR, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Gebze Cumhuriyet Savcılığı

Ercan İÇMEN, Tekirdağ Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Defne Bahar DÖLEK, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı

Oktay TABUR, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Erzurum Cumhuriyet Savcılığı

Fatma DAVRAN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Mücahit Abdullah AYTAÇ, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Mersin Cumhuriyet Savcılığı

Erkan ÖZKAYA, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Uşak Hâkimliği

Tülün AKBEY, İzmir Hâkimi, Denizli Hâkimliği

Hacı Hüseyin DAŞDEMİR, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

Tolga UZER, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Erzurum Cumhuriyet Savcılığı

Burhan TEZCAN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Manisa Cumhuriyet Savcılığı

Saffet Murat KASAPOĞLU, Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

Melek ÇINAR, Karşıyaka Hâkimi, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Cüneyt ÇETİN, Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Bursa Hâkimliği

Firdes ELMAAL, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Bursa Cumhuriyet Savcılığı

Necati KAYAKÖZÜ, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı

Dr.Abdullah KÖŞŞEKOĞLU, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Aydın Cumhuriyet Savcılığı

Mehmet SİN, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Manisa Cumhuriyet Savcılığı

Meltem Sultan GÜNERİ, İzmir Hâkimi, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Yeşim CAN, İzmir Hâkimi, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Hakan HANÇER, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Aydın Cumhuriyet Savcılığı

Dr.Kadir ÇAKMAK, Aydın Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Kadir ERDOĞAN, Dikili Hâkimi, Gediz Hâkimliği

Sibel BAŞARAN, Aliağa Hâkimi, Ankara Hâkimliği

Medine RÜZGAR, İzmir Hâkimi, Antalya Hâkimliği

Hüseyin MUHTAR, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Aksaray Cumhuriyet Savcılığı

Serkan BAŞARAN, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

Hüseyin KAÇAR, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı

Mustafa ŞEN, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı

Cihan ALABAY, İzmir Hâkimi, Kahramanmaraş Hâkimliği

Merve Sultan KANDEMİR, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Bitlis Hâkimliği

Kamil Buğra KAHRAMAN, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İskenderun Cumhuriyet Savcılığı

Fazıl KANDEMİR, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı

Serap KAHRAMAN, İzmir Hâkimi, İskenderun Hâkimliği

Mücahit DEMİR, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Bursa Cumhuriyet Savcılığı

Gürkan SÖZEN, Tire Cumhuriyet Savcısı, Iğdır Cumhuriyet Savcılığı

Mustafa Murat BAYTEKİN, İzmir Hâkimi, Diyarbakır Hâkimliği

Gökhan CEYLAN, İzmir Hâkimi, Ankara Hâkimliği

İsmail ŞAHVERDİOĞLU, İzmir Cumhuriyet Savcısı, Bursa Cumhuriyet Savcılığı

Uğur KAYA, Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı, Mersin Cumhuriyet Savcılığı

Erkut ÖZÇELİK, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

Nihan BAYTEKİN, İzmir Hâkimi, Diyarbakır Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

Ceyda BOZDAĞ, Foça Hâkimi, Tekirdağ Hâkimliği

Mehmet Eren IŞIK, İzmir Hâkimi, Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

Tuğba ŞİMŞEK Karaburun Hâkimi, Adana Hâkimliği

Aslı TABUR Karşıyaka Hâkimi, Erzurum Hâkimliği

Fatih ORTAÇAY, İzmir Cumhuriyet Savcısı, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı

Abdullah DİNÇ, Kınık Cumhuriyet Savcısı, Hatay Cumhuriyet Savcılığı

Müberra AKSOY BAKIRCI, Menemen Hâkimi, Tarsus Hâkimliği

Tugay ÇOBAS, Ödemiş Hâkimi, Posof Hâkimliği

Fatma SORULMAZ, Aliağa Hâkimi, Bor Hâkimliği

Osman Sercan SORULMAZ, Aliağa Cumhuriyet Savcısı, Bor Cumhuriyet Savcılığı

Suphiye Gülden BOZ, İzmir Hâkimi, İskenderun Hâkimliği

Seda ALİHOCAGİL, Çeşme Hâkimi, Artova Hâkimliği

Dilara KUMARTAŞLI, Urla Hâkimi, Göynük Hâkimliği

Burak ÖZKAN, Seferihisar Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

Mahmud Sami BOZ, İzmir Hâkimi, İskenderun Hâkimliği

Mercan PEK AKBAŞ, Ödemiş Hâkimi, İstanbul Hâkimliği

Sevnur MUTLU, Çeşme Hâkimi, Çivril Hâkimliği

Alper YILMAZ Ödemiş Cumhuriyet Savcısı, Akkuş Cumhuriyet Savcılığı

Cansu VARLIK TÜRK Urla Hâkimi Seferihisar Hâkimliği

Sedat YILMAZ, İzmir Hâkimi, İstanbul Anadolu Hâkimliği

Yunus Emre MUTLU, Çeşme Hâkimi, Çivril Hâkimliği

Osman Hakan KAPLAN, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı, Şemdinli Cumhuriyet Savcılığı

İhsan Doğukan METE, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı, Boyabat Cumhuriyet Savcılığı

Mercan PEK AKBAŞ, Ödemiş Hâkimi, İstanbul Hâkimliği

Aslıhan ARSLAN METE, Ödemiş Hâkimi, Boyabat Hâkimliği

İzzet ÖZBEY, Bergama Hâkimi, Türkoğlu Hâkimliği

Banu ÇELENK CİVAN, Tire Hâkimi, Hopa Hâkimliği

Cuma PARLAK, İzmir Hâkimi, Lice Hâkimliği

Kutluhan FINDIK, Aliağa Cumhuriyet Savcısı, Dereli Cumhuriyet Savcılığı

Ayşe Hande SEZER, Aliağa Hâkimi, Lice Hâkimliği

Nur Banu ESER, Bergama Hâkimi, Yığılca Hâkimliği

Ayşe Betül KAYA ÖZTÜRK, Foça Hâkimi, Kızılcahamam Hâkimliği

Neslihan HALICI PARLAK, İzmir Hâkimi, Lice Hâkimliği

Ceyhun CİVAN, Tire Cumhuriyet Savcısı, Hopa Cumhuriyet Savcılığı

Arzu Gül GÜNEŞ, Çeşme Cumhuriyet Savcısı, Simav Cumhuriyet Savcılığı

Büşra ERTÜRK SÖZEN, Tire Cumhuriyet Savcısı, Iğdır Cumhuriyet Savcılığı

Muhammed Zahid UĞURLU, Tire Cumhuriyet Savcısı, Yozgat Cumhuriyet Savcılığı

Rümeysa SARILI, Urla Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Hâkimliği

Mustafa Oğuzhan AÇIKKOL, Menemen Hâkimi, Mucur Hâkimliği

Furkan YAKAR, Aliağa Cumhuriyet Savcısı, Enez Cumhuriyet Savcılığı

Yunus Emre CİĞER, Dikili Cumhuriyet Savcısı, Şefaatli Cumhuriyet Savcılığı

Sevban AYTEN, Dikili Cumhuriyet Savcısı, Çekerek Cumhuriyet Savcılığı

Bilge DOĞANER, Menemen Cumhuriyet Savcısı, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

Ramazan BEKTAŞ, Bayındır Hâkimi, Bozova Hâkimliği

Esin ENEZ, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Ferman YARDIMCI, İzmir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Ferhat Ogün ŞENOCAK, Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Seydi ÇETİN, Seferihisar Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Engin GÜNTİN, Menemen Hâkimi, Urla Hâkimliği

GELENLER

Mücahit KAYAROĞLU, Gebze Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Arif SOUKSU, Aydın Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Sıddıka ASRAV, Balıkesir Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Mehmet DİKEN, Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Hüseyin KAYIKCI, Muğla Cumhuriyet Savcısı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Arzu CANİKOĞLU TEZKOL, Çanakkale Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Alicenk DÜZGÜN, Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Rüksan ERBİL, Manisa Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Tuncay ALPER, Denizli Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Mehmet Ali ERBİL, Manisa Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Nevzat BULUT, Muğla Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Ayten ATALAYIN ERTÜRK, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

Pürzan KARAHAN, Manisa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Volkan KAVUKÇU, Manisa Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Erol ÇELİK, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı

Mehmet Duran YILMAZ, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Başmüfettişi, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

Ayşenur ARICAN, İstanbul Anadolu Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Yavuz ARICAN, İstanbul Anadolu Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Beşir ASLAN, Muğla Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Erhan DOĞAN, Kocaeli Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Metin BİLGİLİ, Adana Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Sibel ÇETİN, Kocaeli Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Özer ÇİLOĞLU, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Tayyar ADANUR, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Önder Kürşad MUTLU, Aydın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir Hâkimliği

Regaip UYAN, Manisa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Hüseyin GENERAL, Düzce Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Mustafa ALYÖRÜK. Isparta Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Asu SEZER, Muğla Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Murat ORAN, Aydın Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Emrah YALDIZKAYA, Aydın Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Gülşen YÜCEL PEKÖZ, Sakarya Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Günay GÜNER, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Kuddusi SÖNMEZ, Manisa Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

Demet UYAN, Manisa Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Hakan TİDİN, Manisa Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

Habip Ekrem TEKER, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Nihal ARKAN, Aydın Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Rümeysa ERDEN, Van Hâkimi, Menemen Hâkimliği

Yasef Tuna ÇETİN, Turgutlu Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Mihriban ÇAM, Diyarbakır Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Cansu ÖZBEK TEKER, Küçükçekmece Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Fatma TOP, Çorlu Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Ramazan AYDIN, Alanya Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Hüseyin Oğuz ASLAN, Manisa Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Aysel BÜYÜKTAŞ ÇETİN, Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir Hâkimliği

Mehmet ŞAHİN, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Umur Yiğit İŞ, Denizli Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Hüseyin DEMİR, Biga Cumhuriyet Başsavcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Çiğdem Hatun KORGA, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, Karşıyaka Hâkimliği

Ömer Faruk AKSÜNGER, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Buket ÇÖMLEKOĞLU AKSÜNGER, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Hâkimliği

Celal ERKMEN, Aydın Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Ertürk YILDIZ, Aydın Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Mehmet Emin TASLAK, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Burcu Gizem AYDOĞDU, İstanbul Hâkimi, Bergama Hâkimliği

Hilal GÜLTEKİN ÖZKALE, Akçakale Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Gonca Duygu ÇAKMAK, Aydın Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Gülşah ER ÖZARSLAN, Manisa Hâkimi, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

Furkan ÖZTÜRK, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Azime SARIBAŞ, İstanbul Anadolu, Hâkimi İzmir Hâkimliği

Yasir YAŞAR, Elazığ Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Emrah AĞIR, Fethiye Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Mehmet Ömer AĞBABA, Gaziantep Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Müjgan BÜLBÜL, Ordu Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Ayşenur ÖZTÜRK, Kuşadası Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Hakan TÜRKAN, Suruç Cumhuriyet Savcısı, Tire Cumhuriyet Savcılığı

Fatma ŞEN, Sürmene Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Birsen ŞİMŞEK, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Esra AKIN, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Ersan SÖNMEZ, Alanya Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Burak Menderes KASAPOĞLU, Tatvan Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Uğur BENGİ, Fethiye Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Ayhan BOYRAZ, Şanlıurfa Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Müjgan Mehtap YILDIZ, Gaziosmanpaşa Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Onur GÜMÜŞ, Çankırı Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Emine TOKER, Hatay Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Zehra Nur GÜLTEKİN, Muğla Hâkimi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Saffet Merve BAŞBEKLEYEN, Sarıkaya Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Betül Melike GENÇTÜRK, İstanbul Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Oğuz Can SERTKAYA, Bursa Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Aslı BOZKURT ÇİFTCİ, Beypazarı Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Medine TÜRKAN, Suruç Hâkimi, Tire Hâkimliği

İhsan ULUTAŞ, Hozat Hâkimi, Karaburun Hâkimliği

Muzaffer SARITAŞ, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı, Tire Cumhuriyet Savcılığ

Gamze SARI, Lice Cumhuriyet Savcısı, Kemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı

Burak Can SAYDAM, Ceylânpınar Hâkimi, Kiraz Hâkimliği

Fatma Deniz ÖZEL KÜÇÜK, Gerze Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Mert AŞKAROĞLU, Başkale Cumhuriyet Savcısı, Menemen Cumhuriyet Savcılığı

Mahmut Hamza ÇİFTCİ, Sındırgı Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Pınar Melisa AĞIR, Fethiye Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Hasan TOPSAKAL, Kars Cumhuriyet Savcısı, Dikili Cumhuriyet Savcılığı

Muhammed Taha AKKALE, Iğdır Cumhuriyet Savcısı, Dikili Cumhuriyet Savcılığı

Ahmet Cem KAPUCUOĞLU, Muş Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

İbrahim Halil ÇAYAN, Nizip Cumhuriyet Savcısı, Aliağa Cumhuriyet Savcılığı

Berna COŞKUN, Hatay Hâkimi, Karşıyaka Hâkimliği

Özel BAĞATUR, Hazro Cumhuriyet Savcısı, Çeşme Cumhuriyet Savcılığı

Halime GÖKALP ÜNSAL, Saruhanlı Hâkimi, Ödemiş Hâkimliği

Arife UYAR, Kadirli Hâkimi, Menemen Hâkimliği

İsa Mert YILDIRIM, Bismil Hâkimi, Urla Hâkimliği

Mert TATAROĞLU, İstanbul Cumhuriyet Savcısı, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı

Recep TÜRKMEN, Kurtalan Cumhuriyet Savcısı, Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı

Feyza Buse YILDIZ, Niksar Hâkimi, Dikili Hâkimliği

İsmail YILDIZLI, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Volkan YENİ, Dursunbey Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Hatice ÖZTORUN ARSLAN, Tatvan Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Furkan SOYLU, Mutki Hâkimi, Urla Hâkimliği

Anıl HIZAL, Diyarbakır Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Ertuğrul ÖZKALE, Akçakale Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Sefa Burak ÖZEN, Zile Cumhuriyet Savcısı, Tire Cumhuriyet Savcılığı

Esengül GÖNENDİ EVREN, Kadınhanı Hâkimi, Ödemiş Hâkimliği

Havva KILIÇ SAYIN, Bayramiç Hâkimi, Ödemiş Hâkimliği

Akibe KARAHAN, Başkale Hâkimi, Dikili Hâkimliği

Sümeyye İSTİF BAĞCI, İspir Cumhuriyet Savcısı, Urla Cumhuriyet Savcılığı

Saadet Yağmur SERİNER, Hilvan Cumhuriyet Savcısı, Menemen Cumhuriyet Savcılığı

Gülpembe ASLAN BOZLAK, Bayburt Hâkimi, Menemen Hâkimliği

Muhittin DOĞANTÜRK, Eğil Hâkimi, Urla Hâkimliği

Ali SAKİN, Saruhanlı Hâkimi, Çeşme Hâkimliği

Hakan EKMEKÇİ, Sinanpaşa Cumhuriyet Savcısı, Bergama Cumhuriyet Savcılığı

Betül DİNLER DOĞAN, İstanbul Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Muhammed Cihat ÇETKİN, Antalya Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Hüseyin CENGİZ, Sandıklı Hâkimi, Ödemiş Hâkimliği

Serra AYDOĞAN GÖLGE, Bismil Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Erencan YILMAZ, Fethiye Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Aydan ÇALIŞ KUTLU Seydişehir Hâkimi İzmir Hâkimliği

Melih GÖLGE, Bismil Cumhuriyet Savcısı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Murat SEVİM, Aydın Hâkimi, İzmir Hâkimliği

Umut DİNÇER Çine Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Melih GÖLGE Bismil Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Yeliz Kübra KASAPOĞLU Tatvan Hâkimi İzmir Hâkimliği

"Yasa dışı bahis" operasyonu: 44 tutuklama!

"Yasa dışı bahis" operasyonu: 44 tutuklama!

İDARİ YARGIDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

İZMİR İÇİ

Ayten KÜÇÜK VATANSEVER, İzmir İdare Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği

İbrahim AKDAĞ, İzmir Vergi Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği

Mehmet KAPLAN, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliği

Ahmet Erkal KOCADAĞ, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği

Jale KALAY UÇDU, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı

Fatma ALP, İzmir İdare Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği

Tuğba SÜRÜCÜ, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı

Mehmet KARAMAN, İzmir İdare Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı

Ebru GÖÇ, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Vergi Mahkemesi Başkanlığı

Hasan Hüseyin YAPICI, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Başkanlığı

İlke HAZIR ERDOĞDU, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği

Nazan AKGÜN, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Başkanlığı

Hilal ÖCAL, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Başkanlığı

Aydan YİĞİT ÖRÜ, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği

GİDENLER

Leyla KODAKOĞLU, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı, Danıştay Savcılığı

Neşe KURT, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı, Danıştay Savcılığı

Suat ÜLKER, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı

Kaplan ÜLGÜ, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği

Ercan OBUT, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği

Serdar ÇEVİK, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, Antalya Vergi Mahkemesi Başkanlığı

Ülkü KAYA, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği

Fatih KOCABIYIK, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi, Bursa Vergi Mahkemesi Üyeliği

Metin ÖZEN, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi, Van Vergi Mahkemesi Üyeliği

GELENLER

Ersin KÖRPINAR, Denizli Vergi Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği

Ali DORU, Muğla İdare Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği

Mehmet GÖKÇE, Antalya İdare Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı

Fatih ALPHAN, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği

Abdullah DENİZER, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği

Ali ZENGİN, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği

Fatih Alperen GERÇEKER, Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği

Deniz KAVAK, Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyesi, İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliği

Sibel ŞUMAN, Erzurum Vergi Mahkemesi Üyesi, İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliği

Birsen TAMKOÇ İRAK, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği

Fırat KALKAN, Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği

Esen ERGİN, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği

Ergün ÖZCAN Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı

Demet ÖZEL, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği

Büşra ESENDERE, Malatya İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği

İsa ESENDERE, Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği

Kadir ŞİMŞEK, Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği

İmran YAŞAR, Hatay İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği