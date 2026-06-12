İzmir'in asırlık çınarı Karşıyaka Spor Kulübü’nde başkanlık koltuğuna oturan genç iş insanı Yiğit Tusder, yeşil-kırmızılı camianın belirsizlik içinde olduğu kritik bir dönemde taşın altına elini soktu. Kulübü kayyım ihtimalinden kurtararak yönetimi devralan Tusder, yaptığı ilk resmi açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Önlerinde aşılması gereken mali ve idari engeller bulunduğunu hatırlatan çiçek burnundaki başkan, tüm Karşıyaka camiasını kulübün geleceği için tek yürek olmaya ve kenetlenmeye çağırdı.

İlk görev kuruculara ve onursal başkana vefa ziyareti

Karşıyaka Spor Kulübü’nde başkanlık görevine seçilen Yiğit Tusder ve yeni yönetim kurulu üyeleri, yoğun geçecek mesailerine yeşil-kırmızılı kulübün tarihine ve köklü değerlerine vefa göstererek başlayacak. Yeni yönetim, pazar günü kulübün kurucusu Zühtü Işıl ile Onursal Başkan Selçuk Yaşar’ın kabirlerini ziyaret ederek göreve ilk adımlarını resmen atacak. Kabir ziyaretlerinin ardından ebediyete intikal eden diğer tüm Karşıyakalıları da anacak olan yönetim kurulu, bu anlamlı başlangıçla camianın manevi mirasına sahip çıkacaklarının mesajını verecek.

Pazartesi günü kritik zirve

Yeşil-kırmızılı yönetimin ilk resmi yönetim kurulu toplantısı ise pazartesi günü gerçekleştirilecek. Şube yapılanmaları ve yönetim içi görev dağılımının netleşeceği toplantıda; futbol şubesi için Fatih Bilgilier, Serhat Akkaya, Hamit Erol ve Murat Cansız isimleri öne çıkarken, voleybolda mevcut başkan Onur Güner ile yola devam edilmesi, basketbolda ise geniş kapsamlı bir organizasyon kurulması planlanıyor. Tesis giderleri, personel maaşları ve basketbol takımının Süper Lig katılım bedeli gibi acil ödemeler için kaynak arayışına başlayacak olan yönetim, sponsorluk görüşmelerine hız verecek. Yeni yönetimin önündeki en büyük zorluk ise hem futbol hem de basketbol şubelerinde sökülmesi gereken transfer yasakları ve kadro planlaması olarak dikkat çekiyor.