Son Mühür / Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporlarını baz alarak geniş kapsamlı bir yağış uyarısı yayımladı. Özellikle sel, su baskını ve kuvvetli fırtına riskine dikkat çeken yetkililer, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Ege ve Akdeniz’de şiddetli yağış

Hafta sonu planlarını etkileyecek olan hava dalgası, ilk etapta Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkisini hissettirecek. Bugün itibarıyla İzmir, Manisa ve Antalya’nın tamamında etkili olması beklenen sağanak yağışların, Aydın ve Muğla genelinde de şiddetini artıracağı öngörülüyor. Ayrıca Denizli ve Uşak’ın batı kesimleri ile Isparta’nın güneyi ve Burdur’un Bucak ilçesi de yağıştan etkilenecek riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Yarın rota kuzeybatıya dönüyor

Haftanın son gününde yağışlı sistemin etki alanını değiştirerek kuzeybatı yönüne kayması bekleniyor. Pazar günü Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu’nun batısı ve Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak geçişleri tahmin ediliyor.

Olası risklere karşı "teyakkuz" çağrısı

Yetkililer, sadece yağış değil, beraberinde gelebilecek ani sel, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi risklere karşı da uyarıda bulundu. Vatandaşların özellikle dere yataklarından uzak durmaları ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları büyük önem arz ediyor.