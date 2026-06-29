SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmirli hukukçu avukat Umut Köroğlu, son dönemde üstlendiği kritik ve yüksek profilli dosyalarla adından söz ettiriyor. Slovakya’da gözaltına alınan 'Cehennem Necati' lakaplı suç örgütü lideri Necati Arabacı’nın tutukluluğuna aynı gün içinde itiraz ederek tahliye edilmesini sağlayan Köroğlu, kamuoyunun ve yargı dünyasının yakından takip ettiği çok ortaklı ve büyük çaplı dosyalarda da etkin rol oynuyor. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı mal varlığı ihtilafları ve vesayet davalarında vekilliğini yürüten Köroğlu, aynı zamanda kamuoyunda geniş yankı uyandıran Ayhan Bora Kaplan davasında da savunma makamı olarak öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Uluslararası alandaki, magazin ve ceza hukuku kapsamındaki kritik hukuki girişimlerinin ardından Köroğlu, bu kez İzmir’de yerel yönetimleri kapsayan önemli bir soruşturmada savunma makamı olarak görev aldı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit Savundu

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap ve kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 25 Haziran 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seferihisar Adliyesi’ne sevk edilen ve savcılık ifadesinin ardından 'tutuklama' talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’i, mahkemede avukat Umut Köroğlu savundu. Mahkeme, yapılan savunmaların ardından Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi. Umut Köroğlu, yapılan rüşvet operasyonunda tutuklanan Buca Belediye Başkanı Gökhan Duman'ın da avukatlığını yapmıştı.

Arabacı'nın Tüm Davlarına Köroğlu Bakıyor

Türkiye ve Avrupa genelinde faaliyetleri bulunan, son olarak Slovakya'da yürütülen bir soruşturmada avukatı Umut Köroğlu'nun jet hızıyla sunduğu itiraz dilekçesiyle aynı gün serbest kaldı. Kamuoyunda 'Cehennem Melekleri' olarak bilinen organize suç örgütü lideri Necati Coşkun Arabacı, 5 Ekim 2025'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği esnada Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arabacı'nın davalarına Umut Köroğlu bakıyor.