SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Ergenekon kumpasında görev alan eski yargı mensupları hakkında tarihi bir karara imza attı. Daha önce FETÖ üyeliği sebebiyle ihraç edilen 62 eski hakim ve savcının kumpas dönemindeki eylemleri tek tek incelendi ve haklarında toplam 230 ayrı meslekten çıkarma cezası verildi.

Bekleme Süreci Sona Erdi

HSK 2. Dairesi, disiplin işlemlerinde yıllardır süren ceza davalarının kesinleşmesini bekleme uygulamasına son verdi. Raftan indirilen dosyalarla, Ergenekon kumpasına ilişkin yargı tarihinin en kapsamlı disiplin faturası kesilmiş oldu.

Milyonlarca Liralık Tazminat Kendilerinden Alınacak

Kararın en önemli hukuki sonucu ise mali boyutta yaşanacak. Anayasa Mahkemesi ve yerel mahkemelerin verdiği hak ihlali kararları neticesinde, kumpas mağdurlarına Hazine tarafından milyonlarca liralık tazminat ödenmişti. HSK'nın bu hamlesiyle birlikte, devletin ödediği bu paraların rücu davaları açılarak bizzat kumpasçı eski hakim ve savcılardan tahsil edilmesinin önü tamamen açıldı.

Listede Tanıdık İsimler Var

En fazla disiplin cezası alan isimler arasında firari eski savcı Zekeriya Öz, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Hasan Hüseyin Özese, eski hakimler Hüsnü Çalmuk ve Sedat Sami Haşıloğlu, eski savcılar Mehmet Ali Pekgüzel, Ercan Fırat ve Nihat Taşkın bulunuyor. Bu kararla birlikte, geçmişte hukuku çiğneyerek hayat karartan FETÖ mensupları, verdikleri zararın mali bedelini de kendi ceplerinden ödemekle karşı karşıya kalacak.