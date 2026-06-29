Güney Amerika ülkesi Venezuela, sadece 39 saniye arayla vuran iki büyük depremin şokunu atlatmaya çalışıyor. Başkent Caracas başta olmak üzere kuzey ve orta kesimleri yerle bir eden sarsıntılar sonrası olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Uçuşların durduğu ve yollarda büyük kaosun yaşandığı afet bölgesinden gelen son dakika haberleri, tüm dünyayı derin bir üzüntüye boğdu. Gözler bölgeden gelecek yeni haberlere kilitlendi. Endişe içindeki vatandaşlar, "Venezuela depreminde kaç kişi öldü?", "Venezuela depremi ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı.

VENEZUELA DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Venezuela'da peş peşe yaşanan iki şiddetli sarsıntının ardından can kaybı tablosu giderek kötüleşiyor. Yetkililerin kamuoyuyla paylaştığı son verilere göre, korkunç yıkımda hayatını kaybedenlerin sayısı 1.430'a ulaştı. Depremde yaralanan 3 bin 238 kişinin tedavisi ise bölgedeki hastanelerde sürüyor. Ekipler tonlarca ağırlıktaki beton yığınlarının altında kalan afetzedelere ulaşmak için zamanla yarışıyor. Kayıp sayısının yüksek olması, can kaybının daha da artacağı yönündeki endişeleri büyütüyor.

VENEZUELA DEPREMİ NE ZAMAN VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketi 25 Haziran tarihinde meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre, ilk sarsıntı 7.2, sadece 39 saniye sonrasındaki ikinci sarsıntı ise 7.5 büyüklüğünde gerçekleşti. Dünyada nadir rastlanan bu peş peşe depremlerin merkez üssü, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare ve San Felipe çevresi olarak kayıtlara geçti.

VENEZUELA'DA SON DURUM NE?

Şiddetli sarsıntılar, başkent Caracas ile ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde çok sayıda binayı yerle bir etti. Altyapı sistemleri büyük hasar aldı. Evleri yıkılan binlerce afetzede için güvenli bölgelerde geçici barınma merkezleri kuruluyor. Çadır kentlere sığınan halk; temiz su, gıda ve acil tıbbi malzemelere ihtiyaç duyuyor. Hükümetin ilan ettiği OHAL kapsamında tüm uçuşlar iptal edildi. Kara yollarında ise güvenli bölgelere geçmek isteyenlerin oluşturduğu yoğun trafik göze çarpıyor. Bölgeye intikal eden uluslararası yardım kuruluşları da arama kurtarma ve insani destek faaliyetlerine omuz veriyor.