İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan yazılımcı Zafer Tehci ve içerik üreticisi Barış Tehci isimli iki kardeş, bit pazarlarından topladıkları yıpranmış ve eski eşyaları adeta küllerinden doğuruyor. Saatler, hatta günler süren titiz bir çalışmayla nostaljik ürünleri ilk günkü parlaklığına kavuşturan Tehci kardeşler, hem çocukların yüzünü güldürüyor hem de sosyal medyada aylık 55 milyon izlenme rekoruna koşuyor.

Eksik parçalar 3 boyutlu yazıcıyla üretiliyor



Bit pazarlarından 1940’ların Osmanlı dönemine, 50’lerin ve 80’lerin teknoloji ile oyuncak dünyasına ait tarihi değeri olan ürünleri seçen kardeşler, tamirat sürecini büyük bir profesyonellikle yürütüyor. Ürünlerin sorunlarını tespit ettikten sonra eksik parçaları 3 boyutlu yazıcı (3D printer) kullanarak üreten Zafer Tehci, ortalama 3 ila 6 saat, bazen de 3 günü bulan projelerle hurdaları yeniden çalışır hale getiriyor. Tamir edilemeyecek durumda olanlar ise diğer eşyalar için yedek parça olarak değerlendiriliyor.

Satış yok: Hedef 81 İl ve bir nostalji müzesi!

Yenilenen bu özel ürünlerin kesinlikle satışını yapmadıklarını belirten Tehci kardeşlerin asıl hedefi çok daha anlamlı. Şu ana kadar yaklaşık 250 parçalık dev bir koleksiyona ulaşan ikili, gelecekte anne ve babaların çocuklarını elinden tutup getirebileceği bir "nostalji müzesi" kurmayı planlıyor. İzmir ve Manisa'da sürdürdükleri çekim alanlarını genişleterek Türkiye'nin 81 ilini gezmeyi hedefleyen kardeşler, tamir ettikleri oyuncak ve eşyaların bir kısmını bu koleksiyona saklarken, bir kısmını da çocuklara hediye gönderiyor.

"İnsanların çocukluğuna dokunuyoruz"



Projelerinin topluma geri dönüşüm bilinci aşıladığını ifade eden Barış Tehci, sosyal medyadaki devasa ilgiden çok memnun olduklarını belirterek süreci şu sözlerle anlattı:

"İnsanlara tüketmeyi değil, ellerindekini değerlendirmeyi hatırlatıyoruz. Kimi zaman 60'lı yaşlardaki insanların çocukluğundaki ürünleri buluyor, annesinden ya da babasından kalma hatıraları yeniden canlandırıyoruz. Bu çok güzel bir duygu."

Yadigar eşyalara ücretsiz tamirat desteği



Sosyal medyada gördükleri yoğun ilginin ardından vatandaşlardan da birçok talep aldıklarını aktaran Zafer Tehci, insanların ellerinde bulunan, atalarından kalma ancak tamir ettirecek kimseyi bulamadıkları manevi değeri yüksek ürünler için de devreye girdiklerini belirtti. Tehci, müsaitlik durumlarına göre kendilerine ulaştırılan bu özel yadigarları, hiçbir ücret talep etmeden tamamen ücretsiz olarak yenileyip sahiplerine geri teslim ettiklerini müjdeledi.