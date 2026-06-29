Son Mühür/ Osman Günden- Bayraklı Belediyesi, elektrikli araç sahiplerinin şarj altyapısına daha kolay ulaşabilmesi için yeni bir yatırım yaptı. İlçenin 10 farklı noktasına toplam 20 elektrikli araç şarj ünitesi kuruldu ve istasyonlar kullanıma açıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı saha çalışmalarıyla belirlenen noktalar, sürücülerin günlük hayatta sıkça uğradığı alanlardan seçildi. Belediye Hizmet Binası yanı, Mansuroğlu Mahallesi 286/4 Sokak, Çamkıran Pazar Yeri, Değirmen Kafe, Bahadır Gremmeşin Parkı, 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı, Manavkuyu Mahallesi Paten Parkı, Baro Bahçe Kafe, Sakarya Caddesi ve İslam Kerimov Caddesi Çamlık Otoparkı bu alanlar arasında yer alıyor. Şarj noktalarının pazar yerleri, parklar ve kafeteryalar gibi sosyal alanlara yakın kurulmasıyla sürücülerin araçları şarj olurken zamanlarını verimli değerlendirmeleri amaçlandı.

Mobil uygulama üzerinden takip ediliyor

Hizmete giren elektrikli araç şarj istasyonları akıllı telefonlardaki mobil uygulamalarla uyumlu şekilde çalışıyor. Sürücüler istasyona geldiklerinde işlemlerini doğrudan uygulama üzerinden başlatabiliyor.

Sistem, şarj süreci boyunca aracın batarya doluluk durumunu anlık olarak ekrandan izleme imkanı sunuyor. Böylece sürücüler araçlarının başında beklemek zorunda kalmıyor. Kolaylık sağlandı.

"Talebe göre İstasyon sayısını artıracağız"

Elektrikli araç kullanımının her geçen gün yaygınlaştığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, kent altyapısını bu dönüşüme uygun hale getirdiklerini söyledi. Amaç daha çevreci bir ulaşım modeli oluşturmak.

Kurulan 20 şarj ünitesini vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Başkan Önal, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bayraklı’da elektrikli araç kullanımının arttığını görüyor ve kentimizi bu dönüşüme uygun şekilde hazırlıyoruz. Yeni şarj istasyonlarımızla hem vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırıyor hem de daha çevreci bir ulaşım anlayışına katkı sunuyoruz. Vatandaşlarımızdan gelecek talepler doğrultusunda şarj istasyonu sayısını artırmayı hedefliyoruz."

