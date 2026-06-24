Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı’nda 21 Haziran Pazar gecesi yaşanan görevden alma krizi ve ardından patlak veren arbede, siyaset kamuoyunda derin bir tartışmanın kapısını araladı. Genel Merkez MYK kararıyla İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün görevden alınması ve yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün atanması parti içi büyük bir kırılmaya yol açtı. Görevden alma kararına tepki gösteren partililer il binasında "direniş nöbeti" başlatırken, saat 22:15 sularında yeni başkan Gümrükçü’nün ekibiyle binaya girmesiyle tansiyon zirveye tırmanmıştı.

Makam odasında eski başkan Çağatay Güç ve İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın da bulunduğu sırada üst katlardan arbede ve bağırış sesleri yükseldi, polis ekipleri içeri girmek zorunda kaldı. Ancak gergin gecenin asıl çarpıcı gelişmesi, kameralar karşısında yapılan açıklamalar sırasında yaşandı.

Kürsüdeki sloganların arkasındaki yeşil tişörtlü

Olaylı gecede CHP İzmir milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı kameralar önünde açıklama yaparken, hemen arkalarında yeşil tişörtüyle dikkat çeken ve "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganı atan bir şahsın varlığı tespit edildi. Gazeteci Barış Pehlivan’ın ulaştığı bilgilere göre; kameralar önünde "dürüstlük ve değişim" mesajı veren parti kurmaylarının hemen arkasında duran bu şahsın, adli sicil kaydı bulunan H.H. isimli bir hırsızlık hükümlüsü olduğu ortaya çıktı.

Belediye ağaçlarını keserken yakalandı

Geçmişteki kayıtlar da H.H. hakkındaki skandalın detaylarını ortaya çıkardı. Bahsi geçen şahsın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi olan Manisa’da, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 9 adet canlı palmiye ağacını satmak amacıyla keserken suçüstü yakalandığı belirlendi.

Konuyla ilgili yürütülen yasal süreç sonucunda, Manisa 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 26 Şubat tarihinde kesin kararını verdiği öğrenildi. Mahkeme, kamu malına zarar verme ve hırsızlık suçlamasıyla yargılanan H.H.’yi yaklaşık 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Siyasi hafızanın sabıka kaydı

Yaşanan bu çelişki, parti tabanında ve kulislerde "temiz siyaset" söylemlerinin inandırıcılığının sorgulanmasına neden oldu. Öte yandan siyasi kulislerde, yakın tarihe kadar mevcut parti yönetimine ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ağır hakaretler ve ithamlar ("yalan makinesi, piyon, rezil, çarkçıbaşı, kukla, müfteri, takiyeci, pişkin") savuran çevrelerin, bugün menfaat doğrultusunda tam tersi bir tutum takınarak övgüler dizmesi de siyasi tutarsızlığın bir diğer boyutu olarak kayıtlara geçti.

Gazeteci Barış Pehlivan bugün yayınlanan köşe yazısında İzmir'de il binasındaki bahsi geçen şahıs hakkındaki edindiği bilgileri şu sözlerle aktardı;

“Yazlığımda dinlenirken beni bile çıldırttılar” diye açtı telefonu yaşlı kurt. CHP’nin İzmir il başkanlığında yaşananları izlemiş, üzülmüş, bana dert yanıyordu. Bir zamanlar gecesini gündüzüne kattığı partisindeki anılarını iç çeke çeke anlatıyor, ben ise artık çok uzayan görüşmeyi bitirmek, işime dönmek istiyordum... Anladığından mı bilmem, benim dikkatimi çeken o cümle çıktı birden ağzından: “Yahu, ‘hırsızlardan arınacağız’ diye girdikleri parti binasında fotoğraf verirken yanlarında tescilli hırsız vardı!” İstemsiz şekilde, buraya yazamayacağım bir tepki çıktı ağzımdan, hemen özür diledim. Ardından sordum: “Ne demek istiyorsunuz?” Benim can kulağıyla dinlediğimi fark edince, iştahlı şekilde anlattı: “Bak, CHP İzmir milletvekili ve yüksek disiplin kurulu başkanı, yeni il başkanıyla görüşmeye gidiyor. Orada kameralara açıklama yaparlarken hemen arkalarında yeşil tişörtlü biri var. O kim biliyor musun? CHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 9 palmiye ağacını satmak için keserken yakalanan bir hırsızlık hükümlüsü!” Yok artık, dedim. Telefonu kapar kapamaz araştırdım... Doğruymuş. H.H. adlı kişinin, Özgür Özel’in memleketi Manisa’da belediyeye ait ağaçları keserken yakalandığına dair bir mahkeme kararı varmış. Manisa 5. Asliye Ceza Mahkemesi 26 Şubat’ta verdiği kararla, H.H. adlı o kişiyi yaklaşık üç yıl hapisle cezalandırmış. Ve işte o H.H., şimdi İzmir il başkanlığındaki olaylı anlarda CHP kurmaylarının hemen arkasında “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganı atıyordu. Çelişkinin ete kemiğe büründüğü yer tam olarak burası. Kameralar karşısında büyük cümleler kuran siyasetçilerin, arkalarına dönüp destekçilerini sorgulamadığı sürece, önlerinde yürüyen halkı ikna etmeleri mümkün olmayacak. “Yalan makinesi, yalancı, piyon, rezil, çarkçı, çarkçıbaşı, kukla, müfteri, rüsva, yüz nakli, yüzsüz, iftiracı, takiyeci, taşeron, pişkin, terör sevdalısı, hazımsız, koltuk sevdalısı, edepsiz, hadsiz...” Bu ağır sözler uzar gider, sayfalara sığmaz. Hepsi de yakın zamana kadar AKP medyasında yayımlandı. Ve hepsi de Kemal Kılıçdaroğlu’na söylendi. Yani, bugün öve öve bitiremedikleri Kılıçdaroğlu içindi bu kelimeler. Yeni âşıkların sabıka kaydı olarak burada dursun.

Geçmiş kayıtlarda tam tersi fark edildi

Öte yandan, olayın merkezindeki H.H. hakkında 24 Kasım 2022 tarihinde basına yansıyan ilk bilgiler, durumun çok daha farklı bir boyutu olduğunu gösterdi. O dönem yapılan haberlere göre, Ödemiş Belediyesi tarafından 2020 yılında Zafer Mahallesi’nde hizmete sunulan Eğitim Şehitleri Parkı’nın ortasında yer alan palmiye ağacının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılması üzerine konuyla ilgili basında çıkan haberleri gören H.H.’nin Konak Belediyesi aracılığıyla Ödemiş Belediyesi’ne ulaşarak örnek bir duyarlılık sağladığı iddia edilmişti.

H.H.’nin bu duruma karşı ciddi bir çevre duyarlılığı gösterdiği ortaya çıktı. Kamu malının ve ağaçların korunması adına adeta bir doğa savunucusu gibi hareket eden H.H., ağaçların yakılmasına tepki göstererek dik bir duruş sergilemişti. Yıllar önce yeşili korumak için koruma refleksiyle hareket eden aynı ismin, daha sonra Manisa 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava sürecinde tam tersi bir suçlamayla karşı karşıya kalarak mahkum edilmesi ise sürecin en dikkat çekici çelişkilerinden biri olarak kayıtlara geçti.