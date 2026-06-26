Osman Günden / Son Mühür - Bayraklı Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz okulu atölyeleri için kayıt süreci başladı. 6 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek program kapsamında 7-10 yaş grubundaki çocuklar; drama, bilim, karikatür, eğlenceli matematik, robotik kodlama ve ritim branşlarında eğitim alacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri 10.00-13.30 saatleri arasında düzenlenecek atölyelere, Hasan Tahsin Kültür Merkezi ile 100. Yıl Matematik ve Zekâ Oyunları Parkı ev sahipliği yapacak. Başvurular, belediyenin sosyal medya hesaplarındaki bağlantı ve QR kod üzerinden 30 Haziran'a kadar kabul edilecek.

Başkan Önal’dan atölyelere davet

Çocukların eğlenerek öğrenmesini ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanmasını hedefleyen proje hakkında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, tüm çocukları davet etti. Başkan Önal, “Çocuklarımızın yaz tatilini verimli geçirmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve eğlenerek öğrenmeleri için yaz okulu atölyelerimizi hazırladık. Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak eğitimlerle dolu bir program oluşturduk. Tüm çocuklarımızı hem öğrenip hem eğlenecekleri atölyelerimize bekliyoruz” dedi.