Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in Bornova ilçesinde öğle saatlerinde bir marketin depo bölümünde çıkan yangın mahallede hareketli dakikalar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi, alevlerin üst katlardaki dairelere sıçramasını önledi.

Yeşilova Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir binanın zemin katındaki marketin depo alanından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden market çalışanları hemen dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede büyüyen alevler marketin iç kısımlarına doğru yayılmaya başladı.

Duvarı kırarak içeri girdiler

İhbarın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye hızlıca ulaştı. Olay yerine 2 tonaj araç, 1 merdivenli araç ve 3 arazöz sevk edildi. Deponun yoğun dumanla kaplanması ve kapıların kilitli olması nedeniyle ekipler alternatif bir yol denedi.

İtfaiye erleri deponun dış duvarını balyozlarla kırarak içeriye girdi. Açılan gedikten alevlere doğrudan ve yoğun şekilde müdahale eden ekipler, yangını diğer dükkanlara ve apartmana taşınmadan durdurmayı başardı.

Mahalleli rahat bir nefes aldı

Yoğun müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken, mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması en büyük teselli oldu. Market içinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, soğutma çalışmalarının ardından yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

