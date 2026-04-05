Bloodhounds 2. sezon, ilk sezonun aksine 7 bölümden oluşuyor. Bu nedenle 8. bölüm beklentisi içinde olan izleyiciler için net bir yanıt var: Bloodhounds 2. sezonda 8. bölüm bulunmuyor. Hikaye 7. bölümle birlikte sezon finaline ulaştı. İlk sezon 8 bölümlük bir yapıya sahip olduğu için pek çok kişi aynı formatın devam edeceğini düşünmüştü ancak Netflix bu sefer daha kısa bir anlatım tercih etti.

Bloodhounds 2. sezon, ilk sezonun üç yıl sonrasında geçiyor. Gun-woo (Woo Do-hwan), tefecileri alt ettikten sonra profesyonel boks şampiyonu olma hayalinin peşinden koşuyor. Woo-jin (Lee Sang-yi) ise onun koçu ve en yakın destekçisi olarak yanında yer alıyor. Ancak ikilinin huzurlu günleri uzun sürmüyor.

Yeni sezonun ana kötü karakteri Baek-jeong rolüyle Rain (Jung Ji-hoon) kadroya katıldı. Baek-jeong, yasadışı bir uluslararası boks ligini yöneten, para ve şiddet odaklı acımasız bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Choi Siwon, Hong Min-beom rolüyle geri dönerken, Hwang Chan-sung da yeni bir karakterle kadroda yerini aldı. Sezonun son bölümlerinde Park Seo-joon ve Ryu Soo-young gibi isimlerin sürpriz konuk oyuncu olarak yer alması da dikkat çekti.

Bloodhounds 3. sezon konusunda Netflix henüz resmi bir açıklama yapmadı. Platform genellikle yeni sezon kararlarını, dizinin yayınlanmasından sonraki haftalarda izlenme verilerini ve küresel etkileşim oranlarını analiz ederek veriyor.

Ancak 2. sezon finalinin açık uçlu bırakılması ve hikayenin genişlemeye müsait yapısı, yeni bir sezonun kapıda olabileceğine işaret ediyor. Özellikle Woo-jin'in boks kariyeriyle ilgili iç çatışması ve uluslararası suç ağlarının henüz tam olarak çözülmemesi, 3. sezon için güçlü bir zemin oluşturuyor. İlk iki sezon arasındaki süre göz önüne alındığında, olası bir onay durumunda Bloodhounds 3. sezonun 2027-2028 aralığında gelmesi bekleniyor.

Bloodhounds, Jeong Chan'ın aynı adlı Naver webtoonundan uyarlanan Güney Kore yapımı bir aksiyon dizisi. İlk sezon 9 Haziran 2023'te Netflix'te yayınlanmış ve Rotten Tomatoes'da eleştirmenlerden yüzde 89, izleyicilerden yüzde 92 olumlu puan almıştı. Dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Jason Kim olarak biliniyor. İki genç boksörün yasadışı tefeci örgütlerine karşı verdikleri mücadeleyi konu alan yapım, güçlü aksiyon sahneleri ve duygusal bromance temasıyla öne çıkıyor.