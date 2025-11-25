Son Mühür- Avustralya’da kamusal alanlarda yüzü tamamen örten kıyafetlerin yasaklanmasını uzun süredir savunan Tek Ulus Partisi Senatörü Pauline Hanson, 2017’deki eylemine benzer bir girişimde bulunarak Senato oturumuna kara çarşafla katıldı. Hanson’un bu hareketi, parlamentoda ve kamuoyunda yeniden geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

“Parlamentoda yeri yok” sözleriyle çarşafı çıkardı

Oturum sırasında üzerindeki çarşafı çıkaran Hanson, bu kıyafeti giymekten memnuniyet duymadığını ifade ederek, parlamentoda böyle bir giysinin yeri olmadığını savundu. Kamuya açık alanlarda yüzün tamamen örtülmesini yasaklayan bir düzenlemenin tekrar gündeme alınması gerektiğini dile getirdi.

Kıyafetlerin toplumsal hayata etkisi üzerine iddialar

Hanson, yüzü tamamen kapatan giysilerin baskıcı nitelik taşıdığını ileri sürerek, bu tür kıyafetlerin Avustralya’nın kültürel yapısına uyum sürecini zorlaştırdığını ve özellikle kadınların iş bulma olanaklarını olumsuz etkilediğini iddia etti. Konunun modern Avustralya’da ciddi biçimde tartışılması gereken başlıklar arasında olduğunu vurguladı.

Senato’dan sert tepkiler geldi

Hanson’un eylemi, Senato’daki diğer üyeler tarafından sert ifadelerle eleştirildi. Yeni Güney Galler Senatörü Mehreen Faruqi, bunun açık biçimde ırkçı bir tutum olduğunu savunurken, Batı Avustralya Bağımsız Senatörü Payman, yaşananları “utanç verici” olarak niteledi. Dışişleri Bakanı Penny Wong da Hanson’un davranışını kınayarak, Senato üyeliğine yakışmadığını söyledi.

2017’de de benzer bir eylem yapmıştı

Pauline Hanson, 2017 yılında da Senato’ya benzer bir kıyafetle gelmiş ve yüzü kapatan giysilerin yasaklanması yönündeki çağrısını bu yolla gündeme taşımıştı. Son eylemiyle birlikte, konu Avustralya siyasetinde yeniden hararetli bir tartışma başlığı haline geldi.