Son Mühür- Elektrikteki yeni dönem, 1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanmaya girecek. Bu tarihten sonra, mesken tüketici grubundaki hanelerin yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin (kWh) üzerine çıkarsa, kamu desteğinden faydalanamayacak. Bu düzenleme, yüksek tüketim yapan yaklaşık 2.5 milyon mesken abonesini etkileyerek, elektrik faturalarının artırılmasına neden olacak. Elektrik perakende şirketleri de 4 bin kWh'yi aşan tüketimi olan abonelere mesaj göndererek, bu değişiklik hakkında bilgilendirme yapmaya başladı.

Tüketim limiti ve kamu desteği

Yeni sistemde, 2025 yılına ait tüketimler esas alınarak, 2026’dan itibaren tüketimi 4 bin kWh’nin üzerine çıkanlar, devlet desteği almayacak. Bu uygulama, konutlar, siteler, apartmanlar ve bazı kamu kurumları gibi mesken abonelerinin yanı sıra, enerji verimliliği sağlayan tasarruf tedbirlerini hayata geçirmeyen yerleri de etkileyecek. Örneğin, evlerdeki lambaların enerji verimli modellerle değiştirilmesi ve gereksiz elektronik cihazların kullanımının azaltılması gibi adımların tasarruf sağlaması bekleniyor.

Serbest tüketici hakkı ve ikili anlaşmalar

Tüketiciler, serbest tüketici statüsüne geçerek, istedikleri tedarikçi ile anlaşma yapma hakkına sahip olacak. Bu sayede kendi kullanımına en uygun elektrik tarifesini seçme imkânı doğacak. Ancak, tedarikçi şirketler, tarifeler için belirli bir fiyat teklifi verebilir ya da piyasa fiyatına endeksli fiyat önerileri sunabilir. Tüketiciler, bu seçenekler arasında en uygun olanı seçerek tasarruf sağlama fırsatına sahip olacak.

Mesajlar ve uyarılar başladı

Elektrik perakende şirketleri, bu yıl itibarıyla, 4 bin kWh’yi aşan tüketimi olan abonelerine uyarı mesajları göndermeye başladı. Mesajlarda, "Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz, tedarik şirketleriyle ikili anlaşma imzalayabilirsiniz" denildi.

Farklı bölgelerde elektrik tüketimi farklılık gösteriyor

Türkiye’nin farklı illerindeki sıcaklık ve iklim koşulları, elektrik tüketimini de etkiliyor. Örneğin, yaz aylarında klimaların sıkça kullanıldığı Antalya ve Adana gibi şehirlerde, vatandaşlar elektrik tüketiminde kademeyi aşabiliyor. Antalya’da 300 bin hane, 4 bin kWh’lik limiti geçtiği için destekten çıkarıldı.

2026 için yeni sınır ve etkilenen kişi sayısı

2026 yılı itibarıyla uygulamaya girecek yeni tarifede, mesken abonelerinin yıllık tüketimi 4 bin kWh’nin üzerine çıkan yaklaşık 2.5 milyon hane, devlet desteğinden faydalanamayacak. Bu durum, Türkiye genelindeki mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 6’sını etkileyecek. Ayrıca, yüksek tüketim yapan sanayi ve kamu sektörleri de bu düzenlemeye dahil edilerek, daha yüksek fiyatlarla enerji almak zorunda kalacak.

Kapsama giren diğer gruplar ve istisnalar

Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü, aydınlatma abone grupları ve tarımsal faaliyetlerle uğraşanlar için 4 bin kWh’lik sınıra bağlı bir değişiklik yapılmayacak. Ayrıca, camiler, ibadethaneler, şehit aileleri, gaziler, AFAD’a ait geçici barınma merkezleri gibi hassas tüketiciler de bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

Sonuç olarak: Elektrik faturalarında dikkat edilmesi gerekenler

Yeni tarife sistemi, yüksek tüketimli aboneleri zorlayacak gibi görünüyor. Tüketicilerin, tasarruf tedbirleri alarak ve serbest tüketici haklarından faydalanarak, enerji maliyetlerini kontrol altında tutmaları büyük önem taşıyor. Bu adımlar, 2026 yılı itibarıyla artacak elektrik faturalarına karşı önemli bir önlem olabilir.