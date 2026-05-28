Son Mühür - Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan ve attığı gollerle siyah-beyazlı taraftarların hafızasında özel bir yer edinen Vincent Aboubakar’ın yeniden Türkiye’ye dönmeye hazırlandığı öğrenildi.

Transfer imzaya kaldı

1. Lig’e yükselen Bursaspor’un, transfer dönemine damga vurabilecek bir hamle üzerinde son aşamaya geldiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, uzun süredir temas halinde olduğu Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ve menajeriyle yürüttüğü görüşmelerde önemli ilerleme sağladığı belirtildi.

Gelecek sezon 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Bursaspor, kurmayların gizlilik içinde yürüttüğü transfer taarruzunda, ismi sır gibi saklanan Kamerunlu santrfor ile yapılan görüşmelerde çok ciddi mesafe kat edildi. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, taraflar arasındaki finansal pürüzlerin büyük oranda giderildiği ve transferin bitme noktasına geldiği bildirildi.

Bursa'da Resmi İmzalar İçin Geri Sayım Başladı

Bursaspor camiasında büyük heyecan yaratan bu dev transfer hamlesinin, önümüzdeki birkaç gün içinde olumlu olarak sonuçlanması bekleniyor. Transfer şartlarında el sıkışılan yıldız oyuncunun, kısa süre içinde Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Yönetimin, bu transferle hem takımın hücum hattını güçlendirmeyi hem de kombine ve forma satışlarında büyük bir ivme yakalamayı hedeflediği belirtiliyor.

Performansı

Bu sezon Neftçi Bakü formasıyla 18 resmi karşılaşmada görev yapan 34 yaşındaki Vincent Aboubakar, 9 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.