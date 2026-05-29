Toyota C-HR+ asıl farkını enerji tüketimi tarafında ortaya koyuyor. Hollandalı otomotiv dergisi AutoWeek’in sürüş testlerinde araç, normal kullanımda 100 kilometrede 13 kWh’nin altına rahatça indi. Sakin sürüşlerde ve uygun güzergahlarda bu değer 12 kWh seviyesine kadar gerileyebiliyor. Bu da segmentteki birçok rakibe kıyasla belirgin bir avantaj demek.

Toyota C-HR+ nedir?

İsim benzerliğine aldanmamak gerekiyor. Toyota C-HR+, hibrit C-HR ile yalnızca adını paylaşıyor; tamamen ayrı bir araç olarak sıfırdan geliştirilmiş bir elektrikli SUV. Yani altyapısından tasarımına kadar bağımsız bir model.

Boyutlar tarafında 4.52 metre uzunluk ve 2.75 metrelik aks mesafesi öne çıkıyor. Bu ölçüler, kompakt SUV sınıfında dengeli bir iç hacim sunuyor. Toyota C-HR+ ayrıca iki farklı versiyonla satışa çıkıyor ve her iki sürümde de 150 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği bulunuyor.

Toyota C-HR+ menzili ne kadar?

Verimliliğin doğrudan karşılığı menzilde görülüyor. 72 kWh kapasiteli batarya ile gerçek kullanımda 500 kilometrenin üzerine çıkmak mümkün. Bu, günlük kullanımda şarj kaygısını ciddi ölçüde azaltan bir rakam.

Ancak madalyonun diğer yüzü de var. Otoyol hızlarında, yani 120 km/s ve üzerinde, tüketim 17 kWh seviyesine tırmanıyor ve menzil belirgin biçimde kısalıyor. Yüksek hızda elektrikli araçların genel davranışını burada da görmek mümkün. Yine de şehir içi ve karma kullanımda Toyota C-HR+ rakiplerine fark atıyor.

İki versiyon arasındaki farklar neler?

İlk seçenek önden çekişli Advance. Bu sürüm 224 beygir güç üretiyor ve 607 kilometreye kadar WLTP menzili sunuyor. Başlangıç fiyatı 35.375 euro olarak belirlendi.

İkinci seçenek ise dört tekerlekten çekişli Spirit. Daha sportif bir karaktere sahip olan bu versiyon 343 beygir güç üretiyor, 501 kilometre WLTP menzile ulaşıyor ve sıfırdan 100 km/s hıza yalnızca 5.2 saniyede çıkıyor. Spirit’in fiyatı ise 42.425 euro. Kısacası kullanıcı, daha uzun menzille daha yüksek performans arasında bir tercih yapıyor.