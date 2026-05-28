Son Mühür - Sezon başında kadrosunda gençleşme hamlesine giden Trabzonspor, bu stratejinin karşılığını transfer döneminde almaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Avrupa ve Suudi Arabistan ekiplerinin yakından takip ettiği iki futbolcusunun satışından 50 milyon euroyu aşan bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Avrupa, Rusya ve Arap kulüplerinin radarında

Geçtiğimiz sezon başında scout çalışmaları doğrultusunda genç oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’i üçüncü sırada tamamlayıp Türkiye Kupası’nı müzesine götürmüştü. Karadeniz temsilcisi, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etmeye hazırlanıyor.

Trabzonspor’da genç futbolcuların ortaya koyduğu performansın ardından Avrupa, Rusya ve Arap kulüplerinin ilgisi arttı. Bordo-mavili yönetimin ise bir yandan kadroyu güçlendirmek, diğer yandan olası transfer satışları için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Rekor bonservis bedelleri

Christ Oulai’ye Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Tottenham’ın yanı sıra Benfica’nın da ciddi ilgi gösterdiği öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin genç oyuncu için yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli belirlediği belirtilirken, bordo-mavililerin futbolcuyu Dünya Kupası öncesinde satmayı düşünmediği ifade edildi. Felipe Augusto’ya ise Rus temsilcisi Zenit ile Benfica’nın talip olduğu aktarıldı. Trabzonspor’un, Brezilyalı golcü için en az 20 milyon euroluk teklif beklediği kaydedildi.