Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın İsrail’in güneyindeki Dimona bölgesine yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının ardından bölgedeki nükleer tesislere ilişkin güncel durumu paylaştı. Yapılan resmi açıklamada, Negev Nükleer Araştırma Merkezi'nde herhangi bir hasar meydana geldiğine dair kendilerine ulaşan bir bulgu olmadığı vurgulandı.

UAEA Başkanı Grossi açıkladı

Sosyal medya üzerinden konuya dair bilgilendirme yapan kurum, bölge genelinden toplanan veriler ışığında radyasyon seviyelerinde normalin dışında bir hareketlilik gözlemlenmediğini duyurdu. Gerilimin tırmandığı bu süreçte UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer tesislerin güvenliğinin hayati önem taşıdığını hatırlatarak tüm tarafları askeri operasyonlarda en üst düzeyde itidal göstermeye davet etti.

Diğer yandan, İsrail ve ABD’nin saldırılarına karşılık olarak İran tarafından akşam saatlerinde düzenlenen ve Dimona çevresini hedef alan iki aşamalı füze operasyonunda, ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı aktarıldı.