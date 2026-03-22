Orta Doğu’daki gerilim, İran’ın İsrail’in güneyine yönelik gerçekleştirdiği balistik füze saldırılarıyla yeni bir boyuta taşındı. Dimona bölgesi için füze uyarıları devam ederken, Arad kentinin hedef alındığı saldırı anı kameralara yansıdı. Hipersonik bir füzenin şehre düştüğü bölgeden gelen görüntüler, yaşanan yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.

Resmi duyuru yayınlandı: Kitlesel kayıp

Saldırının ardından İsrail Acil Durum Servisi’nden kritik bir açıklama geldi. Yapılan resmi duyuruda, füzenin isabet ettiği Arad kentinde "kitlesel kayıp" olduğu belirtildi. Bölgede toplu yaralanma durumu ilan edilirken, onlarca kişinin yaralandığı ve çok sayıda can kaybı yaşandığına dair raporlar gelmeye devam ediyor.

Ağır tahribatın meydana geldiği söyleniyor

Olay yerinde arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Patlamanın şiddetiyle geniş bir alanda ağır tahribat meydana geldiği bildirilirken, yetkililer sivil halka yönelik güvenlik uyarılarını en üst seviyeye çıkardı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'ndan yapılan açıklamada, "Yarım ton ağırlığında patlayıcı madde taşıyan balistik füzenin doğrudan isabeti söz konusu. Hava savunma sistemleri iki başarısız önleme denemesi yaptı fakat durduramadı" ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer bölgeye gidiyor

Yaşanan bu insani ve yapısal felaketin ardından İsrail siyasetinde de hareketli saatler yaşanıyor. Hem hükümet kanadından isimlerin hem de muhalefet liderlerinin, durumu yerinde incelemek ve halka destek vermek amacıyla Arad kentine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Ghalibaf’tan ‘Bir sonraki aşama’ mesajı

İran cephesinden gelen açıklamalar ise saldırının sadece bir başlangıç olduğu sinyalini veriyor. İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Ghalibaf, yaptığı son açıklamada İsrail semalarının artık savunmasız olduğunu iddia etti. Ghalibaf, gerçekleştirilen bu operasyonun planlı bir stratejinin parçası olduğunu vurgulayarak, önceden tasarlanmış olan bir sonraki aşamaya geçiş yaptıklarını duyurdu.