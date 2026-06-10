Milyonlarca öğrencinin üniversite hayali için yarışacağı sınav öncesi adres hazırlıkları hız kazandı. Adaylar sınav günü geç kalma veya bina karıştırma gibi sorunlar yaşamamak adına belgelerini dikkatle inceliyor. En çok araştırılan detay ise Temel Yeterlilik Testi ile Alan Yeterlilik Testi binalarının aynı olup olmadığı oldu. Kurumun belirlediği kurallar çerçevesinde tüm sınav adresleri kesinleşti. Peki, TYT ve AYT aynı okulda mı olacak? İşte yanıtı...

TYT VE AYT AYNI OKULDA MI OLACAK 2026?

ÖSYM'nin hazırladığı sistemde sınav yerleri her bir oturum için özel olarak belirlendi. Adaylar belgelerini sorguladıklarında iki farklı adres atamasıyla karşılaştı. Kurum, her iki sınavın yerleşim planını birbirinden tamamen bağımsız bir şekilde yaptı. Bir öğrencinin ilk sınava girdiği okul ile ertesi günkü sınava gireceği bina farklılık gösteriyor. Adayların mağduriyet yaşamaması adına her iki giriş belgesindeki okul adı, salon ve sıra numaralarını ayrı ayrı teyit etmesi gerekiyor.

YDT SINAV YERİ AYNI OKULDA MI OLACAK?

Yabancı Dil Testi oturumuna katılacak adaylar için de sistemde ayrı bir yerleştirme yapıldı. Dil puanı hedefleyen öğrenciler adına oluşturulan belge, diğer temel sınavlardan bağımsız bir adres içeriyor. YDT merkezi tamamen farklı bir okul olarak atandı. Adayların bu oturum için de sistemden belge dökümünü alıp adres bilgilerini sınav gününden önce mutlak suretle kontrol etmesi istendi.