ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), sınav maratonundaki adaylar için son derece önemli. Başvuru işlemlerinden sonuç görüntülemeye, tercih listelerinden kişisel bilgi güncellemelerine kadar tüm süreçler tamamen bu sistem üzerinden yürütülüyor. AİS şifresini unutan veya hesabına giriş yapamayan adaylar zaman zaman büyük bir telaş yaşıyor. Peki, ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

ÖSYM AİS ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

AİS şifresini değiştirmek isteyenler, bu işlemi sistem üzerinden yapabiliyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve mevcut şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra şu adımları izleyerek yeni şifrelerini belirleyebiliyor:

Sistemde yer alan "Profil" veya "Ayarlar" sekmesine girilir.

Açılan şifre güncelleme ekranında öncelikle mevcut şifre doğrulanır.

Ardından yeni şifre belirlenir ve alt kutucuğa tekrar yazılarak onaylanır.

Değişiklikler kaydedilir ve işlem tamamlanır.

ÖSYM, hesapların üçüncü kişilerin eline geçmemesi için yeni parolanın güçlü olmasını istiyor. Bu nedenle belirlenecek yeni şifrenin içinde mutlaka büyük-küçük harf, rakam ve özel karakter bulunması gerekiyor.

ÖSYM AİS ŞİFREMİ UNUTTUM, NASIL YENİLERİM?

AİS giriş şifresini unutan adaylar, saniyeler içinde yeni bir parola oluşturabiliyor. Sistemin giriş ekranında yer alan "Şifremi Unuttum" butonuna tıklandığında güvenlik süreci başlıyor. Sistem, kimlik doğrulaması için adaydan şu bilgileri talep ediyor:

T.C. kimlik numarası

Ekranda beliren görsel doğrulama kodu

Sisteme önceden tanımlanmış güvenlik sorusunun yanıtı

Bu üç bilgi doğru ve eksiksiz bir şekilde girildiğinde, sistem kimlik doğrulamasını başarıyla geçiyor ve adayın yeni bir şifre belirlemesine izin veriyor.

ÖSYM AİS GÜVENLİK SORUSUNU UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?

Şifre yenileme adımında sorulan güvenlik sorusunu veya bu soruya verdiği cevabı unutan adaylar, sistem üzerinden otomatik şifre sıfırlama işlemi yapamıyor. Sistem bu aşamada güvenlik ihlali riski nedeniyle işlemi durdurup hata veriyor. Ancak bu sorunu aşmanın iki güvenli yolu bulunuyor.

Aktif bir e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM AİS ekranındaki "e-Devlet ile Kayıt Ol/Giriş Yap" seçeneğini kullanabiliyor. e-Devlet şifresi bulunmayan veya dijital yollarla sisteme giremeyen adaylar, kendilerine en yakın ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya yetkili başvuru merkezlerine şahsen gidiyor. Burada görevliler tarafından yapılan fiziki kimlik doğrulamasının ardından adaya yeni bir AİS şifresi veriliyor.