Son Mühür- Buca Belediyesi ve belediyeye bağlı şirketlerde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanarak Şakran Cezaevi'ne gönderilen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna seslenen Duman, yaşadığı bu süreci değerlendirdi.

"Haram lokma yemedim"

Cezaevinden kaleme aldığı metinde, Buca halkına ve çalışma arkadaşlarına seslenen Duman, iddialara karşı oldukça net ifadeler kullandı. Kendisinin Buca'nın öz evladı olduğunu söyleyen Duman,

"Kıymetli Buca ailem, sevgili mesai arkadaşlarım! Ben Buca’da doğmuş, büyümüş, hepinizin yakından tanıdığı; evladınız, kardeşiniz, abiniz ve arkadaşınız Görkem Duman’ım.

Bugüne dek tek bir haram lokma boğazımdan geçmemiştir. Bundan sonra da geçmez. Hesap veremeyeceğim, büyük Buca aileme karşı mahçup olacağım, hiçbir işin içinde yer almadım, almam da." ifadelerini kullandı.

"Başım dik, içim rahat"

Soruşturma sürecine ilişkin hukuki tavrını belirten Duman, "Hiç kimse dokunulmaz değildir, bizler de öyleyiz. Ortada bir hata, yanlış varsa yüce Türk adaleti karşısında seve seve hesap veririz.

Ama başım dik, alnım ak, içim rahat. Kendimi önce bağımsız yüce Türk adaletine, sonra da canımdan çok sevdiğim Bucalı aileme emanet ediyorum" dedi.

"En yakın zamanda kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz"

Belediye çalışanlarından da bahseden Duman, bedenen orada olmasa da aklının ve kalbinin belediyede olduğunu dile getirerek, mesai arkadaşlarına çalışmalarını titizlikle sürdürmeleri için çağrıda bulunan Duman,

"Sevgili mesai arkadaşlarım; Fiziken aranızda olamasam da kalbim sizinle. Bu süreçte sizden daha çok çalışmanızı, başlattığımız hizmet seferberliğini aralıksız, durdurmadan sürdürmenizi özellikle rica ediyorum.

Asla ama asla halkımızı mağdur etmeyin. En yakın zamanda kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyor, en içten dileklerimi sunuyorum." diye konuştu.