İzmir merkezli dört ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheliden 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir, Aydın, Balıkesir ve Tekirdağ’da 21 Temmuz’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen örgüt elebaşı olduğu ifade edilen H.P’nin de aralarında bulunduğu şahıslar tutuklandı. Zanlılardan 13’ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Olay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşti. Haklarında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliden 34'ü düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

Öğrenci evi görünümlü adresler

Şüphelilerin ikametleri ile suç evi ve ofisi olarak kullandıkları adreslerde arama yapıldı. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve diğer dijital materyaller ile farklı kişilere ait çok sayıda SIM kart ile banka ve ödeme kuruluşlarına ait kartlar ele geçirildi. Zanlıların iletişim kayıtları, suç içerikli görüşmeleri analiz edildi. Mali incelemeler ve saha çalışmaları sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerini örgütlü bir yapı içerisinde yürüttükleri ortaya çıkarılırken bu kapsamda İzmir'in Buca ilçesinde öğrenci evi görünümü altındaki 9 ayrı adreste, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü suç evi ve ofisleri olarak kullanıldığı tespit edildi.