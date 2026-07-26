Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir teşkilatında son dönemde meydana gelen ayrılık süreciyle ilgili olarak yeni bir gelişme gündeme bomba gibi düştü. Gelen bilgiler çerçevesinde, daha önce CHP'de siyaset yapmaya devam edeceğini duyuran Buca İlçe Başkanı Suat Bulut'un kararını değiştirdiği iddia edildi.

İddialar çerçevesinde Bulut, CHP'den istifasını kesinleştirerek Özgür Özel tarafından kurulmuş olan Yeni Parti saflarına katılım sağlayacak.

Toplu istifa bekleniyor!

Siyasi kulislerde konuşulan iddialar çerçevesinde, Suat Bulut'un dışında CHP Buca İlçe Yönetim Kurulu'nda görevde bulunan 14 yöneticinin de istifa ederek YENİ Parti saflarına geçmesi bekleniyor.

İstifa süreci devam ediyor!

Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasıyla başlayan istifa sürecinin İzmir'deki ilçe örgütlerine de yansıdığı ifade ediliyor. Farklı ilçelerde meydana gelen ayrılıklar sonrasında, Buca'da da benzer bir gelişmenin yaşanmasının beklendiği öne sürülüyor.

Kulislerden gelen bilgiler çerçevesinde, Suat Bulut'un da Yeni Parti'ye katılım sağlaması durumunda CHP'nin İzmir'deki ilçe başkanlarının tamamının yeni siyasi oluşuma geçmiş olacağı iddia edildi.

Çağatay Güç ne demişti?

YENİ Parti saflarına katıldığını açıklayan CHP İzmir'in eski il başkanı Çağatay Güç tarafından gönderilmiş olduğu öne sürülen mesajda, "Genel Başkanımız Özgür Özel ile yaptığımız ve karara bağladığımız görüşmede; tüm belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız ve ilçe yönetimlerimizle birlikte YENİ partimize topyekûn geçiş yapma kararı aldık." ifadeleri kullanılmıştı.