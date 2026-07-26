Son Mühür- CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'nün yeni dönemde birlikte görev yapıp yapmayacağı merakla beklenen Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz tercihini Yeni Parti'den yana yaptı.

Hem Konak hem Buca siyasetinin etkili isimlerinden biri olan Serkan Kalmaz, Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'den, Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye geçişiyle ilgili açıklamasını,

''Bugün belki de hayatımın en zor satırlarını yazıyorum…'' sözleriyle duyurdu.

Tarifi zor bir duygu...



''Hayatımın en güzel yıllarını, en büyük heyecanlarını ve en samimi dostluklarını yaşadığım Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılma kararını paylaşmak, tarif etmesi zor bir duygunun içinden geçmek gibi…'' hatırlatmasında bulunan Kalmaz,

''Bu çatı altında sadece siyaset yapmadım.

Dostluklar biriktirdim, umutlar büyüttüm, gözyaşı döktüm, sevindim, yoruldum, yeniden ayağa kalktım.

Birlikte yürüdüğüm her yol arkadaşımın, sıktığım her elin, sarıldığım her insanın bende ayrı bir izi, ayrı bir hatırası var.

Şimdi ise Sayın Özgür Özel’in liderliğinde kurulan Yeni Parti’de, aynı değerlere, aynı Cumhuriyet inancına ve aynı memleket sevgisine sahip çıkarak mücadele etmeye devam edeceğim. Çünkü değişen adres olabilir; ama bu ülkeye olan sevdam, inandığım ilkeler ve halk için verdiğim mücadele değişmez'' mesajı verdi.



Pazartesi saat 18.30'da...



''Pazartesi günü saat 18.30’da, büyük bir onurla yürüttüğüm CHP Konak İlçe Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa ettiğimi, Konak İlçe Başkanlığı binası önünde kamuoyuyla paylaşacağım'' diyen Serkan Kalmaz,

''O an benim için sadece bir basın açıklaması olmayacak…

Yılların emeğine, dostluklarına ve anılarına duyduğum saygının sessiz bir vedası olacak.

Bu vedaya tanıklık etmek, bir sarılmayı paylaşmak ve yeni bir başlangıçta yanımda olmak isteyen tüm dostlarımı saat 18.30’da Konak İlçe Başkanlığı önüne bekliyorum.

Belki yollar değişir…

Ama gönülden kurulan bağlar değişmez.

Hakkınızı helal edin'' çağrısında bulundu.