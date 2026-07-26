İzmir futbolunun tecrübeli isimlerinden Yılmaz Özeren, aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıkladı. Son olarak geçtiğimiz dönem TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928 ve Altınordu renkleri altında ter döken 37 yaşındaki orta saha oyuncusu, uzun yıllar devam ettirdiği profesyonel futbol kariyerine veda etti.

Futbola başladığı İzmir'de veda etti

Futbol altyapısını İzmirspor’da alan ve ilk profesyonel imzasını da yine bu kulüpte atan Özeren, yıllar içinde Türk futbolunun farklı liglerinde köklü kulüplerin başarısı için mücadele etti.

Kariyeri boyunca Gaziosmanpaşa, Yeni Malatyaspor, Tepecikspor, İnegölspor, Nazillispor, Hatayspor, Samsunspor, Altay, Kocaelispor, Iğdır FK ve Bergama FK gibi takımlarda görev alan tecrübeli futbolcu, dikkat çeken performansıyla ön plana çıktı.

Liglerde 500'den fazla maçta yer aldı

Kariyer performansıyla alt liglerin en tecrübeli isimleri arasına giren Yılmaz Özeren, 1. Lig’de çıktığı 76 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

En çok forma giydiği 2. Lig’de 314 maçta 22 gole imza atan oyuncu, 3. Lig’de ise 111 mücadelede 14 gol kaydetti. Özeren ayrıca Türkiye Kupası’nda oynadığı 29 maçta 2 gol kaydetti.

Kramponları Altınordu altyapısındaki oğluna devretti

Sosyal medya hesabından "Veda zamanı" başlığıyla bir açıklama yayımlayan Yılmaz Özeren, futbolu bırakırken bayrağı Altınordu altyapısında yetişen oğlu Emir’e devrettiğini ile getirdi.

Duygusal mesajında oğluna seslenen tecrübeli isim, "Benim ayaklarımdaydı şimdi onun. Kramponlar değil sadece; emek, hayal ve mücadele de devrediliyor. Bayrak sende oğlum. Gururla izleyeceğim. Yolun açık, şansın bol" dedi.