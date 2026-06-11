İzmir'in sarı-kırmızılı ekibinde top koşturan başarılı oyuncusu Anthony Dennis, Trabzonspor’un radarına girdi. Göztepe'de 2,5 sezondur ortaya koyduğu başarılı mücadelesiyle Avrupa kulüplerinin de ilgisini çeken 21 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor’un sarı-kırmızılılara teklif götürdüğü ifade edildi.

Bonservis bedeli belirlendi: 7 milyon Euro!

Sport Republic şirketinin genç futbolcu için kapıyı 7 milyon euro’dan açtığı da öğrenildi. İlgilerin üzerinde olduğu Anthony Dennis için Avrupa’dan şu an bir transfer teklifi gelmedi ve bu durum Trabzonspor'un elinin de güçlendiğini gösterdi. Dennis, bu sezon 31 Süper Lig maçına çıkıp 3 gol kaydetti.

İbrahim Sabra'dan kötü haber!

Göztepe'nin adından söz ettirdiği bir diğer futbolcusu İbrahim Sabra, ameliyat oldu. FIFA Dünya Kupası’nda yer alacak Ürdün Milli Takımı’nın kadrosuna dahil olan ancak idmanda sol ayak bileğinden sakatlanan genç futbolcu, Ürdün'ün başkenti Amman'da ayak bileğinden operasyon geçirdi. Bu olay sonrası Sabra Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı. Sabra'nın 6 ile 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.