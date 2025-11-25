Kullanıcı verilerinin manipüle edildiğine yönelik iddialar, kamuoyunda geniş yankı bulduktan sonra başsavcılık tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, Saran Holding’e bağlı ve faaliyetleri durdurulan Tuttur.com’a ait bilgisayar sistemleri ve programları üzerinde adli bilişim ekiplerinin incelemelerde bulunduğu belirtildi. Soruşturmanın temelinde, üyelik bilgilerinde yapılan müdahalelerin gerçek olup olmadığının netleştirilmesi yer alıyor. İnceleme sonrasında hazırlanacak rapor ile iddiaların doğruluğu ortaya konacak.

Tuttur.com'un Sahibi Kim?

Tuttur.com, iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın sahibi olduğu Saran Holding çatısı altında faaliyet gösteriyordu. Sadettin Saran, kulüp başkanılığı görevini üstlenmesinin ardından, platformun sanal ortam bayilik sözleşmesi ve lisanslarının iptal edildiğini duyurdu. Bu adımın ardından Tuttur.com resmi olarak faaliyetlerine son verdi. Şirket yapısının değişimi ve platformun kapatılması, bahis sektöründe dikkat çekici bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Soruşturmanın Kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, yalnızca platformun mevcut durumunu değil, geçmişe dönük veri akışını ve güvenliğini de kapsıyor. Özellikle üyelik bilgilerine izinsiz erişim ya da müdahale olup olmadığı, kolluk kuvvetlerinin adli bilişim uzmanları aracılığıyla inceleniyor. Platformun daha önceki veri saklama sürecine dair de araştırmalar sürüyor. Tüm sürecin sonunda iddiaların gerçekliği kesin olarak ortaya çıkarılacak.

Saran Holding ve Platformun Geleceği

Sadettin Saran’ın açıklamaları doğrultusunda Tuttur.com’un lisansları ve sanal ortam bayilikleri iptal edildi. Saran Holding’in bahis sektöründeki faaliyetlerini sonlandırdığı bildirildi. Soruşturma kapsamında platformun yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili herhangi bir karar açıklanmadı. Sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyuna detaylı bilgi paylaşılması bekleniyor.