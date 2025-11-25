Son Mühür- Türkiye'nin günlerdir önce olup olmayacağını ardından da kimlern katılacağını konuştuğu İmralı ziyareti gerçekleştirildi.

AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit'ten oluşan üç kişilik milletvekili heyetinin İmralı'da Abdullah Öcalan'ı ziyareti, siyasetin ana gündem maddesi olması nedeniyle medyanın da yoğun ilgisini topladı.

Ancak, haberle ilgili fotoğraflarda kullanılan görselin İmralı'ya değil, Yassıada'ya ait olduğu ortaya çıktı.



Daha önce uyarmıştım ama...



İlk haberlerde yanlışı görüp uyardığını belirten medya ombudsmanı Faruk Bildirici, ancak uyarısının dikkate alınmadığına dikkat çekerek, ''Elbette meslektaşlarım beni okumak için zaman bulamamış olabilirler ama bir haberi yayımlarken tüm unsurlarını tek tek kontrol etmek zorundalar.

Hem de Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan Öcalan’ı ziyaret haberinde kullandıkları fotoğrafa dikkat etmeleri gerekirdi'' hatırlatmasında bulundu.

Maalesef son dönemde kopyala yapıştır haberciliğiyle internette birbirinden haber kopyalamak, fotoğraf aşırmak alışkanlık oldu medyamızda diyen Bildirici,

O kadar çok ki, yanlış İmralı adası yerine Yassıada fotoğrafı kullanan gazete, televizyon ve haber sitelerinden ancak bir kısmını toparlayabildim diyerek hatalı foto kullanan gazete ve televizyonları tek tek saydı.



Kimler hatalı foto kullandı?



Bildirici'ye göre,

''Akşam, A Haber, Amed TV, CNN Türk, Cumhuriyet, Ekonomim, Ensonhaber, NOW TV, Halk TV, İnternethaber, Türkiye, Gazete Pencere, Serbestiyet, Sözcü, Takvim, Patronlar Dünyası, Rudaw, Milliyet, Milli Gazete, Odatv, Yeni Akit'' yanlış foto kullanan adresler oldu.

Faruk Bildirici, ''Biliyorum medyadaki bir yanlışı düzeltmek çok zor ama umarım meslektaşlarım bu uyarıyı dikkate alıp yanlış fotoğrafı yayınlarından kaldırırlar'' çağrısında bulundu.

