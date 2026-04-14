Mart sonu ve nisan ayının ilk yarısında dondurucu soğuklar ve kar yağışlarıyla mücadele eden Türkiye, bugünden itibaren hızlı bir hava değişiminin etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde sıcaklıklarda belirgin bir artış yaşanacak. Ancak uzmanlar, bu durumun kalıcı bir ısınma olmadığını belirterek hafta sonuna doğru yaşanacak sert hava olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Peki, Türkiye'de havalar ne zaman ısınacak? Çöl sıcakları ne zaman başlayacak? İşte Meteoroloji'den gelen son uyarılar...

ÇÖL SICAKLARI NE ZAMAN GELECEK?

Halk arasında "çöl sıcakları" olarak bilinen kavurucu hava dalgası, genellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu kaynaklı sıcak hava kütlelerinin ülkemize ulaşmasıyla yaşanıyor. Ancak mevcut meteorolojik verilere bakıldığında, Türkiye üzerinde şu an için uzun süreli veya kalıcı bir çöl sıcağı etkisi öngörülmüyor.

Bunun yerine, salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece arasında yükseleceği geçici bir ısınma süreci yaşanacak. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde kısa süreliğine bahar havası esecek ve gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

SICAK HAVALAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Beklenen bu sıcaklık artışı uzun soluklu bir dönemi kapsamayacak. Meteorolojik analizlere göre, sıcaklıklardaki yükseliş sadece 2 ile 3 gün boyunca etkili olacak. Bu kısa zaman diliminde özellikle iç ve batı bölgelerde daha ılıman bir atmosfer hissedilecek. Ancak bu geçici bahar havası, yerini hızla yeni bir yağışlı sisteme bırakacak.

CUMA GÜNÜ HAVA SICAKLIKLARI DEĞİŞECEK

Türkiye genelinde birkaç gün sürecek olan ılıman hava, cuma günü itibarıyla yerini yeniden kış şartlarına bırakacak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre cuma günü yurda yeni bir soğuk hava sistemi giriş yapacak. Bu yeni sistemin beraberinde getireceği başlıca hava olayları şunlar olacak:

Birçok bölgede kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek.

Hava sıcaklıkları tekrar hissedilir derecede düşecek.

Özellikle iç ve doğu kesimlerde kışa yakın dondurucu hava koşulları yeniden etkili olacak.

Gece ve sabahın ilk saatlerinde buzlanma ile sis olayları yaşanmaya devam edecek.