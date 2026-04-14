Son Mühür- Yurt dışına tatile giden sigortalı çalışanların emeklilik hayalleri sırf bu tatil nedeniyle suya düşebilir!

İlginç uyarıyı yapan isim bu konularda Türkiye'nin en yetkin isimlerinden biri olan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun olması, konunun ciddiyetini ortaya koyuyor.



5-10 yıl öncesinden belge isteniyor...



Sosyal Güvenlik Kurumu'nun start verdiği yeni uygulamaya dikkat çeken Özgür Erdursun,

''Sosyal güvenlik kurumunun yeni bir uygulaması, sigortalı olarak çalışırken yurt dışına gezi amaçlı çıkmış iseniz emeklilik esnasında sizden bu sürelere ait geriye dönük izinli olduğunuza dair belge isteyebilir, 5yıl, 10 yıl öncenin belgesi isteniyor'' hatırlatmasında bulundu.



''İş yerinden alınan bu belgenin sosyal güvenlik kurumuna ibraz edilmesi gerekir'' diyen Özgür Erdursun,

''Aksi halde yurtdışında bulunduğunuz ve Türkiye’de sigortalı olarak çalıştığınız prim günlerinizi sosyal güvenlik kurumu siliyor bu durumda emeklilikte prim eksiği ile karşı karşıya kalabilirsiniz'' uyarısında bulundu.