Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediyesi, sportif etkinliklerde seviyeyi yükselten bir yeniliğe imza attı.

Türkiye’nin ilk gece yapılan pump track bisiklet yarışı, ilçede büyük bir ilgiyle karşılandı. Zeynep Aslan Pump Track Bisiklet Parkuru’nda yapılan bu özel organizasyon, hem izleyenlere hem de yarışmacılara unutulmaz anlar yaşattı.

83 sporcu parkurun tozunu arttırdı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlik; Slices of The World Pizza, Bike 35, İzmir Bisiklet ve Redbull’un iş birliğiyle hayata geçirildi.

Yarışmada kadınlar, genç erkekler ve yıldız erkekler olmak üzere üç ayrı kategori oluşturuldu. Toplamda 83 yetenekli sporcunun katıldığı etkinlikte kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Dostluğun ön planda olduğu yarışların sonrasında dereceye giren isimler ödüllerine kavuştu. İlk üç sırayı alan yarışmacılar hediye çekleri ile ödüllendirilirken, geceye performansıyla öne çıkan en hızlı isimler ve genel klasman birincileri, özel bisiklet kadrosu hediyesinin sahibi oldu.

Ayrıca, yarışan tüm sporcuların dereceleri ve genel sıralamaları, detaylı bir şekilde Karşıyaka Belediyesi’nin resmi web sitesinde paylaşılacak.

"Kentimizin spor altyapısını güçlendirmek için çalışıyoruz"

Etkinlik boyunca heyecana ortak olan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sporun her dalını destekleme hedeflerinin altını çizerek, "Sporun ve sporcunun kenti Karşıyaka’da bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz.

Adrenalin, spor ve heyecanı buluşturan bisiklet yarışmamıza enerjisiyle renk katan tüm sporcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Gençlerimizin spora olan tutkusunu desteklemek, kentimizin spor altyapısını güçlendirmek için çalışıyoruz. Karşıyakamızın spor kenti kimliğini ileri taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.