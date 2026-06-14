Yağcılar Köyü, İzmir’in Urla ilçesine bağlı konumuyla son yıllarda doğa ve kültür turizminin yükselen noktalarından biri haline geldi. Urla merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan yerleşim, 2024-2025 verilerine göre 548 kişilik nüfusuyla dikkat çekiyor. Selanik’ten gelen mübadiller tarafından kurulan köy, geçmişten gelen zeytincilik geleneğini sürdürürken organik tarım, gastronomi ve doğa sporları alanında da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çam ormanlarıyla çevrili yapısı ve denize açılan kıyılarıyla öne çıkan köy, kalabalıktan uzak bir Ege deneyimi sunuyor.

Yağcılar Köyü’nün Tarihi ve Kültürel Kimliği Nasıl Şekillendi

Yağcılar Köyü’nün hikâyesi, 1924 yılındaki nüfus mübadelesine dayanıyor. Selanik ve çevresinden gelen göçmen ailelerin kurduğu yerleşim, zaman içinde Urla’nın önemli kırsal merkezlerinden biri haline geldi. 2012 yılında mahalle statüsüne geçen köy, geçmişten bugüne taşıdığı kültürel mirasıyla dikkat çekiyor.

Bölgedeki en güçlü geleneklerden biri zeytincilik. Rum nüfusun bıraktığı üretim kültürü, bugün de köy ekonomisinin temel taşlarından biri olarak yaşamını sürdürüyor. Tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle desteklenen bu yapı, yerel halkın geçim kaynaklarının başında geliyor. Eğitim seviyesinin yüksek olması da köyün sosyal yapısını güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Geleneksel üretim yöntemleri ile modern tarım uygulamalarının bir arada yürütülmesi, Yağcılar Köyü’nü çevredeki birçok yerleşimden farklı bir noktaya taşıyor.

Doğal Güzellikleriyle Yağcılar Köyü Ege’nin Saklı Rotaları Arasında

Urla’nın kırsal dokusunu koruyan bölgelerinden biri olan Yağcılar Köyü, doğaseverler için geniş bir keşif alanı sunuyor. Çam ormanlarıyla çevrili doğal yapı, özellikle yürüyüş ve açık hava aktiviteleri için uygun ortam oluşturuyor. Köy çevresindeki sahil bölgeleri ise ziyaretçilere hem deniz hem de doğa deneyimini aynı anda yaşama fırsatı veriyor.

Altınköy, Papaz Boğazı, Düveli ve Bezirgân çevresi, bölgenin öne çıkan kıyı noktaları arasında yer alıyor. Bu alanlar özellikle yaz aylarında sakin atmosfer arayan ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Köy sınırları içerisinde bulunan rüzgâr enerji santralleri de dikkat çeken unsurlar arasında bulunuyor. Yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde bölge, doğal kaynakların verimli kullanımı konusunda da farklı bir örnek ortaya koyuyor.

Organik Tarım ve Gastronomi Turizmi Köyün Değerini Artırıyor

Yağcılar Köyü sadece doğal güzellikleriyle değil, üretim kültürüyle de öne çıkıyor. 1998 yılında kurulan Ayerya Rüzgarlı Vadi Çiftliği, organik tarım faaliyetleriyle bölgenin tanınan merkezlerinden biri haline geldi. Çiftlikte zeytinyağı, lavanta, çeşitli sebzeler ve keçi sütünden üretilen ürünler hazırlanıyor.

Urla’nın gastronomi kimliğinde önemli yere sahip enginar da bu bölgede öne çıkan ürünlerden biri. Düzenlenen etkinlikler ve festivaller sayesinde yerel üreticiler ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırabiliyor. Köydeki üretim anlayışı, sürdürülebilir tarım ve doğal yaşam kavramlarının somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Turizm yatırımları da bu gelişimi destekliyor. Üzüm bağlarının ortasında hizmet veren Urla Bağ Evi Vineyard Hotel, uluslararası yayınlarda adından söz ettiren tesislerden biri olarak biliniyor. Tesis bünyesindeki restoranlarda ise bölgede yetiştirilen ürünlerle hazırlanan menüler sunuluyor. Böylece ziyaretçiler, Ege mutfağını yerinde deneyimleme fırsatı buluyor.

Doğa Sporları ve Köy Yaşamı Bir Arada Sunuluyor

Yağcılar Köyü’nde ziyaretçilere yalnızca dinlenme değil, aktif zaman geçirme imkânı da sunuluyor. Köy yaşamını deneyimlemek isteyenler için hizmet veren Yörük Aile Evi, uzun kahvaltıları ve yöresel lezzetleriyle dikkat çekiyor. Çocuk dostu alanları sayesinde ailelerin tercih ettiği noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bölgedeki spor ve etkinlik merkezleri de turizme hareket kazandırıyor. 65 dönümlük alana kurulu Titus & Feronia Spor Kulübü; paintball, ATV safari, binicilik ve off-road aktiviteleriyle adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. Bunun yanında düğün, konser ve festival organizasyonlarına ev sahipliği yapan tesis, köyün sosyal hayatına da katkı sağlıyor.