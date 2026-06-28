Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa geri dönmesi ve Özgür Özel’in görevden alınmasıyla başlayan tartışmalar sürüyor. Butlan kararı sonrası MYK kararıyla görevden alınan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün açtığı alternatif ofisin acıkışına katılmak ve bir dizi programa katılmak üzere Özgür Özel, İzmir’e geldi. Özgür Özel’i havalimanında Çağatay Güç ve bazı partililer karşılandı. Şimdi gözler, yarın gerçekleşecek programda.

İşte, Özel’in dolu oldu İzmir programı

Programa göre; Özgür Özel, 29 Haziran pazartesi günü İzmir’e gelecek. Özel’in İzmir’deki ilk durağı Bayındır olacak. Bayındır’da sabah saat 09.30 ila 10.30’da BAYÇİKOOP Çiçek ve Kadın Kooperatifi bünyesinde düzenlenecek kahvaltı programına katılacak Özel daha sonra ise Ödemiş’e geçecek. Özel, saat 11.00 ve 12.30 saatleri arasında halka seslenecek.

Kiraz, Beydağ ve Tire’de devam edecek

Ödemiş’in ardından saat 13.00 ila 14.00 arası Kiraz’da esnaf ziyareti gerçekleştirmesi planlanan Özel sonrasında 14.30 ila 15.30’da Beydağ ilçesinde köy kahvesi ziyareti yapacak.

Özel’in Küçük Menderes’teki son durağı ise Tire olacak. Özel, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu’nu makamında ziyaret edecek.

Akşam üstü merkeze gelecek!

Özgür Özel, akşam saatlerinde kent merkezine doğru hareket edecek. Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda saat 18.00 ila 18.30’da partililer tarafından karşılanması planlanan Özel, Gündoğdu Meydanı’ndan başlayarak Çağatay Güç tarafından yeni tutulan ofise doğru kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Özel’in saat 20.00’de İzmir’den ayrılması planlanıyor.

Güç’ten herkese davet var!

Özel’in programı öncesi Çağatay Güç, şu çağrıyı yaptı: “"Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’i, 29 Haziran pazartesi günü İzmir’de gerçekleştireceği büyük buluşma öncesi havaalanında karşıladık. İzmir örgütü olarak birlik ve dayanışma içinde, halkımızla omuz omuza mücadelemizi büyütmeye devam ediyoruz. Genel Başkanımızın kentimizde gerçekleştireceği programlarda hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyacağız.”