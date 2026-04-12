Uganda’da üst düzey askeri yetkili Muhoozi Kainerugaba’nın sosyal medya paylaşımları uluslararası gündemde tartışma yarattı. Türkiye’yi hedef alan açıklamalarıyla dikkat çeken Kainerugaba, diplomatik ilişkilerin kesilebileceği yönünde ifadeler kullandı.

Türkiye’ye 1 milyar dolar talebi

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu olan Kainerugaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Türkiye’den “en az 1 milyar dolar” talep ettiklerini öne sürdü.

Kainerugaba, bu talebin karşılanmaması halinde iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin sonlandırılabileceğini belirterek, Ankara’ya 30 günlük süre verdiklerini iddia etti.

“Diplomatik ilişkileri keseriz” çıkışı

Paylaşımlarında sert bir dil kullanan Kainerugaba, Türkiye’yi “asıl sorun” olarak nitelendirdi. İki ülke arasındaki gerilimin detaylarına değinmeyen Ugandalı komutan, “Sorunlarımız çözülmezse 30 gün içinde tüm diplomatik ilişkileri keseriz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Uganda vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

İsrail açıklaması dikkat çekti

Kainerugaba, paylaşımlarında yalnızca Türkiye’yi değil, bölgesel gelişmeleri de hedef aldı. İsrail’e destek verdiğini belirten komutan, Uganda ordusunun “Kutsal Toprakları korumaya hazır” olduğunu ifade etti.

“100 bin Uganda askerini İsrail’e göndermeye hazırım” diyen Kainerugaba, açıklamalarını dini motivasyonlarla gerekçelendirdi.

Tepki çeken ifadeler ve tehdit içerikli sözler

Kainerugaba’nın paylaşımlarında Türkiye’ye yönelik sert ve zaman zaman tehdit içeren ifadeler dikkat çekti. Türkiye ile olası bir çatışmaya ilişkin iddialı sözler kullanan komutanın açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ayrıca paylaşımlarında hakaret içeren ve uygunsuz ifadeler de yer aldı.

Sosyal medyada büyük tepki

Söz konusu açıklamalar kısa sürede sosyal medya platformu X üzerinde geniş kitlelere ulaştı. Kullanıcılar tarafından yoğun şekilde eleştirilen paylaşımlar, diplomatik açıdan da tartışma yarattı.

Paylaşımlarını sildi

Gelen tepkilerin ardından Kainerugaba’nın söz konusu paylaşımları hesabından kaldırdığı görüldü. Ancak açıklamalar, uluslararası kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor.