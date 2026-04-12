İzmir’de kentsel dönüşüm projelerine yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İZBETON AŞ üzerinden usulsüz kazanç sağlandığı iddialarıyla gözaltına alınan şüphelilerden bazıları tutuklandı.

İddialar: Zimmet, dolandırıcılık ve sahtecilik

Soruşturma dosyasında, İzmir’in Gaziemir ilçesindeki kentsel dönüşüm ve gelişim alanı projelerinde, kooperatif üzerinden menfaat temin edildiği öne sürüldü.

Şüpheliler hakkında “zimmet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik” ve “denetim görevinin ihmali” suçlamalarıyla işlem başlatıldığı bildirildi.

Kooperatif şikâyeti süreci başlattı

Soruşturmanın, S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi’nin yeni yönetiminin yaptığı şikâyet üzerine başlatıldığı öğrenildi. Dosyada mağdur beyanları ve bilirkişi raporlarının da yer aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, suç tarihlerinde İZBETON yetkilileri ile kooperatifin yönetim ve denetim kurullarında görev alan toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

9 kişi gözaltında, 1 şüpheli yurt dışında

Haklarında işlem başlatılan 10 kişiden 9’u güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 1 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Ümit Erkol’un da yer alması dikkat çekti.

Tutuklama talebi ve karar

Soruşturmayı yürüten savcı, aralarında Ümit Erkol’un da bulunduğu şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti.

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.