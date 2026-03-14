Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi Destekli İstihdam Ofisi aracılığıyla Eşrefpaşa Hastanesi’nde işe başlayan Oğuzhan Efe Sapmaz, Türkiye’de bilinen ilk asperger sendromlu biyomedikal yüksek mühendisi oldu. 30 yaşındaki Sapmaz, “İşimde çok mutluyum. Hikâyem, benim durumumda olanlara örnek olacak” dedi.

Destekli istihdam ofisi ile engellilere iş desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan tüm engel gruplarının istihdamını artırmak ve iş sürecinde iş koçu desteği sağlamak amacıyla Türkiye’de bir ilk olarak Destekli İstihdam Ofisi’ni hayata geçirdi. Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ofis, kurulduğu bir yıl içerisinde 53 kişiyi hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında iş hayatına kazandırdı.

Sapmaz da, iş koçlarının yönlendirmesiyle kendi mesleki alanına uygun bir pozisyon bularak Eşrefpaşa Hastanesi’nde göreve başladı. Burada hastanede kullanılan tıbbi cihazların bakım, kalibrasyon ve tamir süreçlerini yürütüyor. İşe başlama ve uyum sürecinde Destekli İstihdam Ofisi’nin desteğinin büyük katkı sağladığını belirten Sapmaz, “Burada çalışmak hayalimdi. Kendi alanımda mutfağa girip cihazlar üzerinde çalışmak istiyordum. Destekli İstihdam Ofisi sayesinde bu fırsatı yakaladım” dedi.

Mesleki deneyim ve başvuru süreci

Sapmaz, biyomedikal mühendisliği lisans eğitimi sonrasında aynı üniversitede biyomühendislik yüksek lisansı yaptı. Mezuniyetinin ardından ameliyat yatakları üreten bir firmada, ardından diyaliz cihazlarının distribütörlüğünü yapan bir şirkette çalıştı. 2024 Kasım ayında Destekli İstihdam Ofisi’ne başvuran Sapmaz, iş koçlarının yönlendirmesiyle Eşrefpaşa Hastanesi’nde pozisyon buldu.

“Cihazların teknik yönü ile ilgilenmek benim için daha uygun. İnsanları ikna etmekte iyi değilim, fakat cihazların bakım ve kalibrasyonunda başarılıyım” diyen Sapmaz, iş koçlarının katkısını da vurguladı: “Onlar sayesinde kendime uygun bir pozisyon buldum ve işime adapte oldum.”

İş koçları ile başarıya uyum

Destekli İstihdam Ofisi, adayların yetenek ve ilgi alanlarını analiz ederek iş fırsatlarını belirliyor ve istihdam sürecini yönetiyor. İşe yerleştirme sonrası da iş koçları, evrak işlemleri, sağlık raporu gibi süreçlerde destek veriyor ve çalışanların iş ortamına uyumunu takip ediyor.

Sapmaz’ın sürecini yöneten iş koçlarından Cansu Çoban, “Oğuzhan Efe Sapmaz’ı yakından tanıyıp mesleki ve sosyal becerilerini gözlemledik. İşe başladığında kısa sürede ortama ve görevine uyum sağladı. Şu anda sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışıyor” dedi.

Gurur veren bir örnek

Sapmaz, İZELMAN AŞ bünyesinde Eşrefpaşa Hastanesi’nde göreve başladı. İZELMAN AŞ Genel Müdür Yardımcısı İlknur Tanrıverdi, “Oğuzhan Efe Sapmaz, Türkiye’de bilinen ilk asperger sendromlu biyomedikal yüksek mühendisi olarak ekibimize katıldı. Onunla çalışmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bundan sonraki engelli personel alımlarımızda iş koçlarımız süreci bizimle birlikte yönetecek” ifadelerini kullandı.